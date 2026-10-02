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Экран Cactus Wallscreen CS-PSW-213x213 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Экран Cactus Wallscreen CS-PSW-213x213

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Экран Cactus Wallscreen CS-PSW-213x213
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
7 330 руб.  10 930 руб. 
Начислим 118 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 354210
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Экран Cactus Wallscreen CS-PSW-213x213
7 330 руб. -33%
10 930 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
233.8x7.2x9 см
Диагональ, дюйм
123
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
1:01
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.15х0.15
Вес, кг.
10

Описание товара Экран Cactus Wallscreen CS-PSW-213x213

Выполнен из качественных материалов и является самым выверенным экономическим решением для малого бизнеса и домашнего использования.

Отзывы о товаре Экран Cactus Wallscreen CS-PSW-213x213




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
233.8x7.2x9 см
Диагональ, дюйм
123
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
1:01
Страна производитель
Китай
Описание
Выполнен из качественных материалов и является самым выверенным экономическим решением для малого бизнеса и домашнего использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Экран Cactus Wallscreen CS-PSW-213x213 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7330 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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