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Экран настенно-потолочный Cactus Wallscreen CS-PSW-168X299 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Экран настенно-потолочный Cactus Wallscreen CS-PSW-168X299 белый

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Экран настенно-потолочный Cactus Wallscreen CS-PSW-168X299 белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
8 370 руб.  15 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 358554
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Экраны проекционные
Диагональ, дюйм
140
Размер экрана
168х299 см
Формат проекционного экрана
16:09
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.15х0.15
Вес, кг.
17

Описание товара Экран настенно-потолочный Cactus Wallscreen CS-PSW-168X299 белый

Коэффициент усиления: 1.0. Толщина: 0.4 мм. Угол обзора: 100°. Рабочая температура: -20С — +40°С. Возможность мытья. Защита от образования плесени. Огнезащитное покрытие. Антистатическое покрытие. Материал корпуса: сталь. Состав полотна: ПВХ, Терилен.



Теги товара: 16:9

Отзывы о товаре Экран настенно-потолочный Cactus Wallscreen CS-PSW-168X299 белый




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Экраны проекционные
Диагональ, дюйм
140
Размер экрана
168х299 см
Формат проекционного экрана
16:09
Страна производитель
Китай
Описание
Коэффициент усиления: 1.0. Толщина: 0.4 мм. Угол обзора: 100°. Рабочая температура: -20С — +40°С. Возможность мытья. Защита от образования плесени. Огнезащитное покрытие. Антистатическое покрытие. Материал корпуса: сталь. Состав полотна: ПВХ, Терилен.


Теги товара: 16:9
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Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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