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Экран Lumien Master Сontrol LMC-100103 203х203 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Экран Lumien Master Сontrol LMC-100103 203х203

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Экран Lumien Master Сontrol LMC-100103 203х203
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
13 930 руб.  25 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 289943
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Характеристики

Бренд
Lumien
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
13х13х246 кг
Диагональ, дюйм
110
Размер экрана
203х203 см
Тип полотна
Fiberglass Matte White
Формат проекционного экрана
1:01
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х40х8
Вес, кг.
13.6

Описание товара Экран Lumien Master Сontrol LMC-100103 203х203

Универсальные моторизованные экраны для крепления на стену или потолок.

Отзывы о товаре Экран Lumien Master Сontrol LMC-100103 203х203




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Характеристики
Бренд
Lumien
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
13х13х246 кг
Диагональ, дюйм
110
Размер экрана
203х203 см
Тип полотна
Fiberglass Matte White
Формат проекционного экрана
1:01
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальные моторизованные экраны для крепления на стену или потолок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Экран Lumien Master Сontrol LMC-100103 203х203 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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