Top.Mail.Ru
Экран напольный Cactus FloorCompactExpert CS-PSFLCE-160X120 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Экран напольный Cactus FloorCompactExpert CS-PSFLCE-160X120

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Экран напольный Cactus FloorCompactExpert CS-PSFLCE-160X120 - фото 1
Экран напольный Cactus FloorCompactExpert CS-PSFLCE-160X120 - фото 2
Экран напольный Cactus FloorCompactExpert CS-PSFLCE-160X120 - фото 3
Экран напольный Cactus FloorCompactExpert CS-PSFLCE-160X120 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
  • Экран напольный Cactus FloorCompactExpert CS-PSFLCE-160X120 - фото 1
  • Экран напольный Cactus FloorCompactExpert CS-PSFLCE-160X120 - фото 2
  • Экран напольный Cactus FloorCompactExpert CS-PSFLCE-160X120 - фото 3
  • Экран напольный Cactus FloorCompactExpert CS-PSFLCE-160X120 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 358609
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
175.7x13.2x13 см
Диагональ, дюйм
77
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
4:03
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.15х0.15
Вес, кг.
10

Описание товара Экран напольный Cactus FloorCompactExpert CS-PSFLCE-160X120

Рулонный белый экран напольный для проекции изображения. Он отлично подойдет при использовании небольшого домашнего кинотеатра. Пользуется особенной популярностью в тех случаях, когда подведение электричества к месту размещения экрана затруднено или невозможно.

Отзывы о товаре Экран напольный Cactus FloorCompactExpert CS-PSFLCE-160X120




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
175.7x13.2x13 см
Диагональ, дюйм
77
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
4:03
Страна производитель
Китай
Описание
Рулонный белый экран напольный для проекции изображения. Он отлично подойдет при использовании небольшого домашнего кинотеатра. Пользуется особенной популярностью в тех случаях, когда подведение электричества к месту размещения экрана затруднено или невозможно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Экран напольный Cactus FloorCompactExpert CS-PSFLCE-160X120 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...