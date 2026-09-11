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Экран настенно-потолочный Cactus 124.5x221см, 16:9 Wallscreen CS-PSW-124X221-SG серый (CS-PSW-124X221-SG) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Экран настенно-потолочный Cactus 124.5x221см, 16:9 Wallscreen CS-PSW-124X221-SG серый (CS-PSW-124X221-SG)

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Экран настенно-потолочный Cactus 124.5x221см, 16:9 Wallscreen CS-PSW-124X221-SG серый (CS-PSW-124X221-SG) - фото 1
Экран настенно-потолочный Cactus 124.5x221см, 16:9 Wallscreen CS-PSW-124X221-SG серый (CS-PSW-124X221-SG) - фото 2
Экран настенно-потолочный Cactus 124.5x221см, 16:9 Wallscreen CS-PSW-124X221-SG серый (CS-PSW-124X221-SG) - фото 3
Экран настенно-потолочный Cactus 124.5x221см, 16:9 Wallscreen CS-PSW-124X221-SG серый (CS-PSW-124X221-SG) - фото 4
Экран настенно-потолочный Cactus 124.5x221см, 16:9 Wallscreen CS-PSW-124X221-SG серый (CS-PSW-124X221-SG) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
  • Экран настенно-потолочный Cactus 124.5x221см, 16:9 Wallscreen CS-PSW-124X221-SG серый (CS-PSW-124X221-SG) - фото 1
  • Экран настенно-потолочный Cactus 124.5x221см, 16:9 Wallscreen CS-PSW-124X221-SG серый (CS-PSW-124X221-SG) - фото 2
  • Экран настенно-потолочный Cactus 124.5x221см, 16:9 Wallscreen CS-PSW-124X221-SG серый (CS-PSW-124X221-SG) - фото 3
  • Экран настенно-потолочный Cactus 124.5x221см, 16:9 Wallscreen CS-PSW-124X221-SG серый (CS-PSW-124X221-SG) - фото 4
  • Экран настенно-потолочный Cactus 124.5x221см, 16:9 Wallscreen CS-PSW-124X221-SG серый (CS-PSW-124X221-SG) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
7 670 руб.  9 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 599538
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
247x13.2x11.2 см
Особенности
ручной привод
Размер экрана
124.5x221 см
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
0.672916667
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.22х1.24х0.1
Вес, кг.
11

Описание товара Экран настенно-потолочный Cactus 124.5x221см, 16:9 Wallscreen CS-PSW-124X221-SG серый (CS-PSW-124X221-SG)

Выполнен из качественных материалов и является самым выверенным экономическим решением для малого бизнеса и домашнего использования.

Отзывы о товаре Экран настенно-потолочный Cactus 124.5x221см, 16:9 Wallscreen CS-PSW-124X221-SG серый (CS-PSW-124X221-SG)




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
247x13.2x11.2 см
Особенности
ручной привод
Размер экрана
124.5x221 см
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
0.672916667
Страна производитель
Китай
Описание
Выполнен из качественных материалов и является самым выверенным экономическим решением для малого бизнеса и домашнего использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Экран настенно-потолочный Cactus 124.5x221см, 16:9 Wallscreen CS-PSW-124X221-SG серый (CS-PSW-124X221-SG) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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