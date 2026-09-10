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Настенный экран Lumien Master Picture LMP-100104 203х203 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настенный экран Lumien Master Picture LMP-100104 203х203

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Настенный экран Lumien Master Picture LMP-100104 203х203 - фото 1
Настенный экран Lumien Master Picture LMP-100104 203х203 - фото 2
Настенный экран Lumien Master Picture LMP-100104 203х203 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Настенный экран Lumien Master Picture LMP-100104 203х203 - фото 1
  • Настенный экран Lumien Master Picture LMP-100104 203х203 - фото 2
  • Настенный экран Lumien Master Picture LMP-100104 203х203 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
7 220 руб.  10 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 41953
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Характеристики

Бренд
NoName
Размеры в упаковке, см
60х15х10
Вес, кг.
9.1

Описание товара Настенный экран Lumien Master Picture LMP-100104 203х203

Настенный экран Lumien Master Picture LMP-100104 203х203

Отзывы о товаре Настенный экран Lumien Master Picture LMP-100104 203х203




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Характеристики
Бренд
NoName
Описание
Настенный экран Lumien Master Picture LMP-100104 203х203
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Отзывы


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