Экран на штативе Digis DSKD-1106 206x209
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-75%2 240 руб. 8 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 289948
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
13,5х20,5х228,5 см
Диагональ, дюйм
112
Размер экрана
206х209 см
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
1:01
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.29х0.21х0.14
Вес, кг.
13
Описание товара Экран на штативе Digis DSKD-1106 206x209
Прочность и устойчивость штатива для экранов высотой до 240 см.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
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Бренд
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
13,5х20,5х228,5 см
Диагональ, дюйм
112
Размер экрана
206х209 см
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
1:01
Страна производитель
Китай
Прочность и устойчивость штатива для экранов высотой до 240 см.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
Экран на штативе Digis DSKD-1106 206x209 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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