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Экран напольный Digis Kontur-D DSKD-4303 150x200 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Экран напольный Digis Kontur-D DSKD-4303 150x200

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Экран напольный Digis Kontur-D DSKD-4303 150x200 - фото 1
Экран напольный Digis Kontur-D DSKD-4303 150x200 - фото 2
Экран напольный Digis Kontur-D DSKD-4303 150x200 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
  • Экран напольный Digis Kontur-D DSKD-4303 150x200 - фото 1
  • Экран напольный Digis Kontur-D DSKD-4303 150x200 - фото 2
  • Экран напольный Digis Kontur-D DSKD-4303 150x200 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-72%
2 490 руб.  8 790 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 399756
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Экран напольный Digis Kontur-D DSKD-4303 150x200
2 490 руб. -72%
8 790 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Digis
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
220x20x13 см
Диагональ, дюйм
100
Особенности
установка на штатив
Размер экрана
200x150 см
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
4:3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.2х0.2
Вес, кг.
20

Описание товара Экран напольный Digis Kontur-D DSKD-4303 150x200

Экран на штативе Digis предназначен для офисных и учебных помещений. Телескопическая стойка с фиксирующими регуляторами для легкости и быстроты сворачивания и разворачивания. Опоры треноги имеют белое покрытие и оснащены мягкими пластиковыми наконечниками. Материалы полотна экрана экологически безопасны, полностью удовлетворяют требованиям пожарной безопасности к строительным материалам и компонентам.

Отзывы о товаре Экран напольный Digis Kontur-D DSKD-4303 150x200




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Характеристики
Бренд
Digis
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
220x20x13 см
Диагональ, дюйм
100
Особенности
установка на штатив
Размер экрана
200x150 см
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
4:3
Страна производитель
Китай
Описание
Экран на штативе Digis предназначен для офисных и учебных помещений. Телескопическая стойка с фиксирующими регуляторами для легкости и быстроты сворачивания и разворачивания. Опоры треноги имеют белое покрытие и оснащены мягкими пластиковыми наконечниками. Материалы полотна экрана экологически безопасны, полностью удовлетворяют требованиям пожарной безопасности к строительным материалам и компонентам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Экран напольный Digis Kontur-D DSKD-4303 150x200 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2490 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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