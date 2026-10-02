Экран напольный Digis Kontur-D DSKD-4303 150x200
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-72%2 490 руб. 8 790 руб.
В наличии
Код товара: 399756
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 490 руб. -72%
8 790 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
220x20x13 см
Диагональ, дюйм
100
Особенности
установка на штатив
Размер экрана
200x150 см
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
4:3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.2х0.2
Вес, кг.
20
Описание товара Экран напольный Digis Kontur-D DSKD-4303 150x200
Экран на штативе Digis предназначен для офисных и учебных помещений. Телескопическая стойка с фиксирующими регуляторами для легкости и быстроты сворачивания и разворачивания. Опоры треноги имеют белое покрытие и оснащены мягкими пластиковыми наконечниками. Материалы полотна экрана экологически безопасны, полностью удовлетворяют требованиям пожарной безопасности к строительным материалам и компонентам.
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Бренд
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
220x20x13 см
Диагональ, дюйм
100
Особенности
установка на штатив
Размер экрана
200x150 см
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
4:3
Страна производитель
Китай
Экран на штативе Digis предназначен для офисных и учебных помещений. Телескопическая стойка с фиксирующими регуляторами для легкости и быстроты сворачивания и разворачивания. Опоры треноги имеют белое покрытие и оснащены мягкими пластиковыми наконечниками. Материалы полотна экрана экологически безопасны, полностью удовлетворяют требованиям пожарной безопасности к строительным материалам и компонентам.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
Экран напольный Digis Kontur-D DSKD-4303 150x200 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2490 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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