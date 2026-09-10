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Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100111 153x203 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100111 153x203

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Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100111 153x203
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
5 440 руб.  8 700 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 399774
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100111 153x203
5 440 руб. -37%
8 700 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lumien
Тип товара
Экраны
Габариты
153х203 см
Размер экрана
147х197 см
Тип полотна
Matte White
Формат проекционного экрана
4:3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.6х0.2х0.2
Вес, кг.
10

Описание товара Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100111 153x203

Полотно Matte White - коэффициент отражения 1.0, угол обзора 160 градусов. Система контроля качества производства экранов соответствует международным стандартам ISO9001-2000. Телескопическая стойка изготовлена из стальных труб 16 мм и 22 мм. Восьмигранный корпус экрана выполнен из стали с черным полимерным покрытием и ударопрочного пластика. Опоры треноги из полого стального профиля 21 x 10 мм с черным полимерным покрытием имеют мягкие пластиковые наконечники. Материалы полотна экрана экологически безопасны и полностью удовлетворяют требованиям пожарной безопасности.

Отзывы о товаре Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100111 153x203




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Характеристики
Бренд
Lumien
Тип товара
Экраны
Габариты
153х203 см
Размер экрана
147х197 см
Тип полотна
Matte White
Формат проекционного экрана
4:3
Страна производитель
Китай
Описание
Полотно Matte White - коэффициент отражения 1.0, угол обзора 160 градусов. Система контроля качества производства экранов соответствует международным стандартам ISO9001-2000. Телескопическая стойка изготовлена из стальных труб 16 мм и 22 мм. Восьмигранный корпус экрана выполнен из стали с черным полимерным покрытием и ударопрочного пластика. Опоры треноги из полого стального профиля 21 x 10 мм с черным полимерным покрытием имеют мягкие пластиковые наконечники. Материалы полотна экрана экологически безопасны и полностью удовлетворяют требованиям пожарной безопасности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100111 153x203 - по цене 5440 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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