Экран настенно-потолочный Cactus Wallscreen CS-PSW-183X244 белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Экран настенно-потолочный Cactus Wallscreen CS-PSW-183X244 белый
Экран Cactus Wallscreen CS-PSW-183x244, 244х183 см, 4:3, настенно-потолочный по достоинству оценят не только любители, но и профессионалы. Большая диагональ экрана 120 дюймов и габариты 244х183 см позволяют разместить его в любом просторном помещении. Формат 4:3 создает комфортные условия для просмотра слайдов, фото и видеоматериалов, презентаций и проектов. Экран Cactus Wallscreen CS-PSW-183x244, 244х183 см, 4:3, настенно-потолочный с универсальным белым цветом корпуса, гармонично впишется в любой интерьер и подчеркнет его своим современным стилем. Конструкция предполагает крепление прибора как на стене, так и на потолке. Это особенно удобно в домашних условиях, так как позволяет смотреть фильмы и видеоролики даже лежа на кровати. Пружинный механизм легко и плавно разворачивает и сворачивает полотно, а также предусматривает надежную фиксацию для просмотра изображения.
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