Экран настенно-потолочный Lumien Eco Picture LEP-100108 180x180
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Экран настенно-потолочный Lumien Eco Picture LEP-100108 180x180
Полотно Matte White - коэффициент отражения 1.0, угол обзора 160 градусов. Мощность электропривода 24 Вт/38 Вт скорость вращения двигателя 15 об/мин. Используется бесшумный синхронизированный мотор с плавным стартом. Длина кабеля 5 м., кабель оснащен электрическим переключателем для управления экраном. Восьмигранный корпус экрана выполнен из стали с белым полимерным покрытием, для моделей с шириной полотна больше 250 см корпус квадратного сечения. Нижняя натяжная стальная планка круглого сечения с полимерным покрытием диаметром 16 мм и 20 мм для экранов с квадратным сечением корпуса. Система контроля качества производства экранов соответствует международным стандартам ISO9001-2000. Материалы полотна экрана экологически безопасны и полностью удовлетворяют требованиям пожарной безопасности.
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Теги товара: с электроприводом, 180x180
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Теги товара: с электроприводом, 180x180
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