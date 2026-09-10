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Экран настенный Lumien Eco Picture LEP-100117 142х200 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Экран настенный Lumien Eco Picture LEP-100117 142х200

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Экран настенный Lumien Eco Picture LEP-100117 142х200 - фото 1
Экран настенный Lumien Eco Picture LEP-100117 142х200 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
  • Экран настенный Lumien Eco Picture LEP-100117 142х200 - фото 1
  • Экран настенный Lumien Eco Picture LEP-100117 142х200 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-62%
4 150 руб.  10 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 411117
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Характеристики

Бренд
Lumien
Тип товара
Экраны проекционные
Размеры в упаковке, м
2.21х0.14х0.14
Вес, кг.
6.7

Описание товара Экран настенный Lumien Eco Picture LEP-100117 142х200

Универсальное полотно с белой матовой поверхностью на текстильной основе с покрытием ПВХ. Равномерное распределение света исключает появление горячих пятен и изменение цвета. Благодаря широкому углу обзора перед экраном с таким полотном может разместиться большое количество зрителей. Эргономичный настенный экран с широкими возможностями крепления. Преимущества: экономичность, компактность, классический дизайн, простой и легкий монтаж на стену или потолок для универсального использования, нижняя планка обеспечивает идеально ровное натяжения полотна, отсутствие швов на проекционной поверхности на всех размерах модели, пружинный механизм позволяет фиксировать полотно на любой высоте и препятствует самораскрытию экрана. Особенности: полотно Matte White - коэффициент отражения 1.0, угол обзора 160 градусов, система контроля качества производства экранов соответствует международным стандартам ISO9001-2000, восьмигранный корпус экрана выполнен из стали с белым полимерным покрытием и ударопрочного пластика, нижняя натяжная стальная планка круглого сечения диаметром 20 мм с полимерным покрытием, материалы полотна экрана экологически безопасны и полностью удовлетворяют требованиям пожарной безопасности.

Отзывы о товаре Экран настенный Lumien Eco Picture LEP-100117 142х200




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Характеристики
Бренд
Lumien
Тип товара
Экраны проекционные
Описание
Универсальное полотно с белой матовой поверхностью на текстильной основе с покрытием ПВХ. Равномерное распределение света исключает появление горячих пятен и изменение цвета. Благодаря широкому углу обзора перед экраном с таким полотном может разместиться большое количество зрителей. Эргономичный настенный экран с широкими возможностями крепления. Преимущества: экономичность, компактность, классический дизайн, простой и легкий монтаж на стену или потолок для универсального использования, нижняя планка обеспечивает идеально ровное натяжения полотна, отсутствие швов на проекционной поверхности на всех размерах модели, пружинный механизм позволяет фиксировать полотно на любой высоте и препятствует самораскрытию экрана. Особенности: полотно Matte White - коэффициент отражения 1.0, угол обзора 160 градусов, система контроля качества производства экранов соответствует международным стандартам ISO9001-2000, восьмигранный корпус экрана выполнен из стали с белым полимерным покрытием и ударопрочного пластика, нижняя натяжная стальная планка круглого сечения диаметром 20 мм с полимерным покрытием, материалы полотна экрана экологически безопасны и полностью удовлетворяют требованиям пожарной безопасности.
Самовывоз
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