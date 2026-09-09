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Экран на штативе Digis DSKD-1104 178x181 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Экран на штативе Digis DSKD-1104 178x181

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Экран на штативе Digis DSKD-1104 178x181 - фото 1
Экран на штативе Digis DSKD-1104 178x181 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
  • Экран на штативе Digis DSKD-1104 178x181 - фото 1
  • Экран на штативе Digis DSKD-1104 178x181 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
4 270 руб.  6 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 289947
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Характеристики

Бренд
Digis
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
19х13х199 см
Диагональ, дюйм
96
Размер экрана
178х181 см
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
1:01
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.99х0.19х0.13
Вес, кг.
9.2

Описание товара Экран на штативе Digis DSKD-1104 178x181

Прочность и устойчивость штатива для экранов высотой до 240 см.

Отзывы о товаре Экран на штативе Digis DSKD-1104 178x181




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Характеристики
Бренд
Digis
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
19х13х199 см
Диагональ, дюйм
96
Размер экрана
178х181 см
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
1:01
Страна производитель
Китай
Описание
Прочность и устойчивость штатива для экранов высотой до 240 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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