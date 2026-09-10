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Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100110 128x171 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100110 128x171

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Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100110 128x171 - фото 1
Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100110 128x171 - фото 2
Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100110 128x171 - фото 3
Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100110 128x171 - фото 4
Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100110 128x171 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны
  • Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100110 128x171 - фото 1
  • Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100110 128x171 - фото 2
  • Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100110 128x171 - фото 3
  • Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100110 128x171 - фото 4
  • Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100110 128x171 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
4 630 руб.  8 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 399754
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Характеристики

Бренд
Lumien
Тип товара
Экраны
Диагональ, дюйм
81
Особенности
белый матовый
Размер экрана
128x171
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
4:3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.3х0.2х0.2
Вес, кг.
8.5

Описание товара Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100110 128x171

Экраны Lumien — идеальное решение для создания качественной проекции как в домашних условиях, так и в офисных помещениях. С диагональю 81 дюйм и форматом 4:3, этот экран обеспечивает отличное соотношение сторон для разнообразных видеоматериалов, будь то кинофильмы или презентации. Белый матовый тип полотна гарантирует равномерное распределение света и четкость изображения, что делает просмотр комфортным и приятным для глаз. При весе всего в 7 кг, экран довольно удобен в установке и транспортировке, а крепления и конструкция обеспечивают его надежную фиксацию на стене или потолке. Бренд Lumien славится своей надежностью и качеством продукции, и этот экран не является исключением. Он станет отличным выбором для тех, кто ценит высокую четкость изображения и простоту использования.

Отзывы о товаре Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100110 128x171




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lumien
Тип товара
Экраны
Диагональ, дюйм
81
Особенности
белый матовый
Размер экрана
128x171
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
4:3
Страна производитель
Китай
Описание
Экраны Lumien — идеальное решение для создания качественной проекции как в домашних условиях, так и в офисных помещениях. С диагональю 81 дюйм и форматом 4:3, этот экран обеспечивает отличное соотношение сторон для разнообразных видеоматериалов, будь то кинофильмы или презентации. Белый матовый тип полотна гарантирует равномерное распределение света и четкость изображения, что делает просмотр комфортным и приятным для глаз. При весе всего в 7 кг, экран довольно удобен в установке и транспортировке, а крепления и конструкция обеспечивают его надежную фиксацию на стене или потолке. Бренд Lumien славится своей надежностью и качеством продукции, и этот экран не является исключением. Он станет отличным выбором для тех, кто ценит высокую четкость изображения и простоту использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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