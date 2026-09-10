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Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100105 160x160 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100105 160x160

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Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100105 160x160
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
4 150 руб.  7 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 41987
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Экраны проекционные
Диагональ, дюйм
89
Размер экрана
160х160 см
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
1:01
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.6х0.15х0.15
Вес, кг.
8.4

Описание товара Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100105 160x160

Полотно Matte White - коэффициент отражения 1.0, угол обзора 160 градусов. Система контроля качества производства экранов соответствует международным стандартам ISO9001-2000. Телескопическая стойка изготовлена из стальных труб 16 мм и 22 мм. Восьмигранный корпус экрана выполнен из стали с черным полимерным покрытием и ударопрочного пластика. Опоры треноги из полого стального профиля 21 x 10 мм с черным полимерным покрытием имеют мягкие пластиковые наконечники. Материалы полотна экрана экологически безопасны и полностью удовлетворяют требованиям пожарной безопасности.

Отзывы о товаре Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100105 160x160




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Экраны проекционные
Диагональ, дюйм
89
Размер экрана
160х160 см
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
1:01
Страна производитель
Китай
Описание
Полотно Matte White - коэффициент отражения 1.0, угол обзора 160 градусов. Система контроля качества производства экранов соответствует международным стандартам ISO9001-2000. Телескопическая стойка изготовлена из стальных труб 16 мм и 22 мм. Восьмигранный корпус экрана выполнен из стали с черным полимерным покрытием и ударопрочного пластика. Опоры треноги из полого стального профиля 21 x 10 мм с черным полимерным покрытием имеют мягкие пластиковые наконечники. Материалы полотна экрана экологически безопасны и полностью удовлетворяют требованиям пожарной безопасности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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