Порожек нижний Alice A026C для акустической гитары74х3х7,8-6,8мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Порожки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
140 руб.
В наличии
Код товара: 581975
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
140 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Порожки
Дополнительно
1 шт.
Особенности
74х3х7.8 мм
Цвет
бежевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х2х1
Вес, г.
5
Описание товара Порожек нижний Alice A026C для акустической гитары74х3х7,8-6,8мм
Аксессуары для гитар Alice представляют собой идеальное сочетание качества и функциональности, подходящее как для начинающих музыкантов, так и для опытных гитаристов. Изготовленные под брендом Alice, эти аксессуары отличаются надежностью и долговечностью, что подтверждается множеством положительных отзывов от пользователей по всему миру. Ассортимент включает в себя различные виды медиаторов, каподастров, струн, тюнеров и других необходимых принадлежностей для игры на гитаре. Каждый аксессуар разработан с учетом современных стандартов и обеспечивает максимальный комфорт при использовании. Alice - это выбор тех, кто ценит высокое качество и доступные цены.
Смотрите также: Аксессуары для гитар
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Порожки
Дополнительно
1 шт.
Особенности
74х3х7.8 мм
Цвет
бежевый
Страна производитель
Китай
Аксессуары для гитар Alice представляют собой идеальное сочетание качества и функциональности, подходящее как для начинающих музыкантов, так и для опытных гитаристов. Изготовленные под брендом Alice, эти аксессуары отличаются надежностью и долговечностью, что подтверждается множеством положительных отзывов от пользователей по всему миру. Ассортимент включает в себя различные виды медиаторов, каподастров, струн, тюнеров и других необходимых принадлежностей для игры на гитаре. Каждый аксессуар разработан с учетом современных стандартов и обеспечивает максимальный комфорт при использовании. Alice - это выбор тех, кто ценит высокое качество и доступные цены.
Смотрите также: Аксессуары для гитар
Смотрите также: Аксессуары для гитар
Порожек нижний Alice A026C для акустической гитары74х3х7,8-6,8мм – стоимость товара 140 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Порожек нижний Alice A026C для акустической гитары74х3х7,8-6,8мм