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Каподастр DEKKO FC-72 BL гитарный универсальный синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Каподастр DEKKO FC-72 BL гитарный универсальный синий

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Каподастр DEKKO FC-72 BL гитарный универсальный синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Каподастры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 501061
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Каподастр DEKKO FC-72 BL гитарный универсальный синий
260 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEKKO
Тип товара
Каподастры
Дополнительно
пружинное поджатие
Особенности
прорезиненная поверхность
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х3
Вес, г.
100

Описание товара Каподастр DEKKO FC-72 BL гитарный универсальный синий

Подходит для 6-ти и 12-струнной акустической гитары, для классической и электрогитары, а также для банджо или мандолины. Очень легко крепится на гриф даже одной рукой. Пружинное поджатие. Прорезиненная поверхность. Надежное крепление. Высокое качество сборки. Материал: металл.



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Отзывы о товаре Каподастр DEKKO FC-72 BL гитарный универсальный синий




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Характеристики
Бренд
DEKKO
Тип товара
Каподастры
Дополнительно
пружинное поджатие
Особенности
прорезиненная поверхность
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Описание
Подходит для 6-ти и 12-струнной акустической гитары, для классической и электрогитары, а также для банджо или мандолины. Очень легко крепится на гриф даже одной рукой. Пружинное поджатие. Прорезиненная поверхность. Надежное крепление. Высокое качество сборки. Материал: металл.


Смотрите также: Аксессуары для гитар
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Каподастр DEKKO FC-72 BL гитарный универсальный синий - стоимость товара 260 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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