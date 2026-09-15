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Держатель для гитары DEKKO JR-601 на эконом панель металлический складной чёрный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель для гитары DEKKO JR-601 на эконом панель металлический складной чёрный

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Держатель для гитары DEKKO JR-601 на эконом панель металлический складной чёрный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатели
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500327
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Держатель для гитары DEKKO JR-601 на эконом панель металлический складной чёрный
270 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEKKO
Тип товара
Держатели
Дополнительно
материал - металл
Особенности
складной
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х7
Вес, г.
200

Описание товара Держатель для гитары DEKKO JR-601 на эконом панель металлический складной чёрный

DEKKO JR-601 фирменный держатель для гитары. Модель предназначена для подвешивания гитары на стене. Держатель представляет из себя пластину с крюком на коротком стержне. Держатель подходит для любых моделей гитар, с разной шириной и формой грифа. Продуманная конструкция позволяет надёжно и безопасно закрепить гитару или бас-гитару, не повредив и не поцарапав её. Держатель выполнен из прочных материалов. Пластина имеет прочный металлический каркас. Чтобы гриф гитары не поцарапался, часть держателя, контактирующая с инструментом, изготовлена из мягкого износостойкого материала. Представленная модель чёрного цвета. В комплекте поставляется всё необходимое для монтажа.



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Отзывы о товаре Держатель для гитары DEKKO JR-601 на эконом панель металлический складной чёрный




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Характеристики
Бренд
DEKKO
Тип товара
Держатели
Дополнительно
материал - металл
Особенности
складной
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
DEKKO JR-601 фирменный держатель для гитары. Модель предназначена для подвешивания гитары на стене. Держатель представляет из себя пластину с крюком на коротком стержне. Держатель подходит для любых моделей гитар, с разной шириной и формой грифа. Продуманная конструкция позволяет надёжно и безопасно закрепить гитару или бас-гитару, не повредив и не поцарапав её. Держатель выполнен из прочных материалов. Пластина имеет прочный металлический каркас. Чтобы гриф гитары не поцарапался, часть держателя, контактирующая с инструментом, изготовлена из мягкого износостойкого материала. Представленная модель чёрного цвета. В комплекте поставляется всё необходимое для монтажа.


Смотрите также: Аксессуары для гитар
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для гитары DEKKO JR-601 на эконом панель металлический складной чёрный - по цене 270 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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