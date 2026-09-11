Умная лампочка Yeelight GU10 Smart bulb W1(Dimmable) - упаковка 4 шт.

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные лампы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
1 890 руб.
3 232
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 581415
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
ЛампочкаYeelight LED Smart Bulb W1 Dimmable 4 шт. (GU10) (YLDP004) предназначена для требовательных пользователей, кому, помимо освещения, требуется также и тонкая настройка параметров работы лампочки через приложение. Лампочка Yeelight YLDP004 способна придать даже обычной люстре или иной лампе часть функций, присущих лишь “умным” устройствам. Если привычную люстру или настольную лампу старого образца не хочется менять на современную, но настроек стало не хватать, использование Yeelight YLDP004 может стать хорошим решением. Конструкция ножки позволяет менять углы практически так, как угодно. Металлическая ножка, покрытая приятным на ощупь силиконом, способна без проблем перенести до 10000 сгибаний-разгибаний. Пять предустановленных настроек яркости меняются одним касанием кнопки. Вредное для глаз мерцание исключено: лампа идеально подходит для чтения.
Amazon Alexa, Google Assistant, Алиса, Маруся, Салют
Развернуть
Экосистема
Sber, VK, Xiaomi, Яндекс
Регулировка яркости света (диммируемая)
Да
Управление устройством
Bluetooth
Приложение для управления
Mi Home, Yeelight
Срок службы лампы (при 50% яркости)
15000
Страна производитель
Китай
Описание
ЛампочкаYeelight LED Smart Bulb W1 Dimmable 4 шт. (GU10) (YLDP004) предназначена для требовательных пользователей, кому, помимо освещения, требуется также и тонкая настройка параметров работы лампочки через приложение. Лампочка Yeelight YLDP004 способна придать даже обычной люстре или иной лампе часть функций, присущих лишь “умным” устройствам. Если привычную люстру или настольную лампу старого образца не хочется менять на современную, но настроек стало не хватать, использование Yeelight YLDP004 может стать хорошим решением. Конструкция ножки позволяет менять углы практически так, как угодно. Металлическая ножка, покрытая приятным на ощупь силиконом, способна без проблем перенести до 10000 сгибаний-разгибаний. Пять предустановленных настроек яркости меняются одним касанием кнопки. Вредное для глаз мерцание исключено: лампа идеально подходит для чтения.
Умная лампочка Yeelight GU10 Smart bulb W1(Dimmable) - упаковка 4 шт. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Умная лампочка Yeelight GU10 Smart bulb W1(Dimmable) - упаковка 4 шт.