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Характеристики
Тип товара
Умные лампы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
1 590 руб.
2 719
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 575168
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Описание товара Умная лампочка Яндекс.Лампа3" GU10 (YNDX-00019)
Умная Яндекс.Лампа YNDX-00019 позволяет дистанционно управлять освещением в комнате или доме. Поддержка W-Fi позволяет лампе работать в системе «умный дом» Яндекса и реагировать на команды, отданные по мобильному приложению или напрямую голосовому помощнику Алисе. Можно одной фразой включить, выключить свет или удаленно настроить освещение Яндекс. К тому же есть возможность настройки работы лампы в рамках запланированных сценариев, включая и выключая свет по таймеру или сигналу включенных в систему датчиков. Стандартный цоколь Яндекс Лампочки GU10 обеспечивает широкий спектр применения и стандартную установку. Номинальной мощности в 4.9 Вт и светового потока в 400 люмен достаточно для яркого и приятного глазу освещения комнаты, а возможность регулировать цветовую температуру от 2700 до 6500 К позволит создать теплое мягкое освещение для романтичного вечера или холодный свет для продуктивной работы.
Умная Яндекс.Лампа YNDX-00019 позволяет дистанционно управлять освещением в комнате или доме. Поддержка W-Fi позволяет лампе работать в системе «умный дом» Яндекса и реагировать на команды, отданные по мобильному приложению или напрямую голосовому помощнику Алисе. Можно одной фразой включить, выключить свет или удаленно настроить освещение Яндекс. К тому же есть возможность настройки работы лампы в рамках запланированных сценариев, включая и выключая свет по таймеру или сигналу включенных в систему датчиков. Стандартный цоколь Яндекс Лампочки GU10 обеспечивает широкий спектр применения и стандартную установку. Номинальной мощности в 4.9 Вт и светового потока в 400 люмен достаточно для яркого и приятного глазу освещения комнаты, а возможность регулировать цветовую температуру от 2700 до 6500 К позволит создать теплое мягкое освещение для романтичного вечера или холодный свет для продуктивной работы.
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