Ручка перьев. Parker Jotter Original F60 (CW2096430) Black CT M сталь нержавеющая блистер
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка перьевая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 579596
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ручка перьевая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х6х2
Вес, г.
96
Описание товара Ручка перьев. Parker Jotter Original F60 (CW2096430) Black CT M сталь нержавеющая блистер
Ручка Jotter популярна, динамична и олицетворяет такую сторону письма, как общение. Она известна во всем мире своей надежностью и доступностью, которые делают ее прекрасным компаньоном на каждый день. Parker Jotter имеет классический дизайн и узнаваемое во всем мире имя, популярное благоларя высокому качеству, прочности и соотношению цена / качество. Эта ручка олицетворяет такую сторону письма, как общение - благодаря ярким цветам и практичной, простой форме. Забавная и приятная - всегда, везде, Jotter - идеальный представитель семейства Parker.
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Ручка Jotter популярна, динамична и олицетворяет такую сторону письма, как общение. Она известна во всем мире своей надежностью и доступностью, которые делают ее прекрасным компаньоном на каждый день. Parker Jotter имеет классический дизайн и узнаваемое во всем мире имя, популярное благоларя высокому качеству, прочности и соотношению цена / качество. Эта ручка олицетворяет такую сторону письма, как общение - благодаря ярким цветам и практичной, простой форме. Забавная и приятная - всегда, везде, Jotter - идеальный представитель семейства Parker.
Ручка перьев. Parker Jotter Original F60 (CW2096430) Black CT M сталь нержавеющая блистер - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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