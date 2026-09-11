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Ручка роллер Parker Vector XL (2159776) Teal F черн. черн. подар.кор. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ручка роллер Parker Vector XL (2159776) Teal F черн. черн. подар.кор.

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Ручка роллер Parker Vector XL (2159776) Teal F черн. черн. подар.кор. - фото 1
Ручка роллер Parker Vector XL (2159776) Teal F черн. черн. подар.кор. - фото 2
Ручка роллер Parker Vector XL (2159776) Teal F черн. черн. подар.кор. - фото 3
Ручка роллер Parker Vector XL (2159776) Teal F черн. черн. подар.кор. - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка роллер
Вид ручки
роллер
Материал
нержавеющая сталь, лак
Механизм подачи стержня
съемный колпачок
  • Ручка роллер Parker Vector XL (2159776) Teal F черн. черн. подар.кор. - фото 1
  • Ручка роллер Parker Vector XL (2159776) Teal F черн. черн. подар.кор. - фото 2
  • Ручка роллер Parker Vector XL (2159776) Teal F черн. черн. подар.кор. - фото 3
  • Ручка роллер Parker Vector XL (2159776) Teal F черн. черн. подар.кор. - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 579633
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ручка роллер Parker Vector XL (2159776) Teal F черн. черн. подар.кор.
1 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка роллер
Дополнительно
отдельные элементы дизайна - зеркальный хром
Корпус
голубой, серебряный
Толщина линии, мм
0.5
Цвет
черный
Вид ручки
роллер
Материал
нержавеющая сталь, лак
Механизм подачи стержня
съемный колпачок
Особенности
фирменный футляр
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х3
Вес, г.
120

Описание товара Ручка роллер Parker Vector XL (2159776) Teal F черн. черн. подар.кор.

Оживите свой творческий потенциал с помощью ручки Vector XL, открывая новый смелый мир более масштабных и смелых идей. Ручки Parker Vector XL - идеальное введение в мир Parker и надежный партнер для тех, кто начинает писать свое собственное наследие. Выберите Parker Vector XL для первых впечатлений и плавного и четкого письма. Каждая ручка Parker Vector XL предназначена для работы, когда вам нужно, и обеспечивает высокое качество письма с помощью прочной, стильной ручки.

Отзывы о товаре Ручка роллер Parker Vector XL (2159776) Teal F черн. черн. подар.кор.




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка роллер
Дополнительно
отдельные элементы дизайна - зеркальный хром
Корпус
голубой, серебряный
Толщина линии, мм
0.5
Цвет
черный
Вид ручки
роллер
Материал
нержавеющая сталь, лак
Механизм подачи стержня
съемный колпачок
Особенности
фирменный футляр
Страна производитель
Китай
Описание
Оживите свой творческий потенциал с помощью ручки Vector XL, открывая новый смелый мир более масштабных и смелых идей. Ручки Parker Vector XL - идеальное введение в мир Parker и надежный партнер для тех, кто начинает писать свое собственное наследие. Выберите Parker Vector XL для первых впечатлений и плавного и четкого письма. Каждая ручка Parker Vector XL предназначена для работы, когда вам нужно, и обеспечивает высокое качество письма с помощью прочной, стильной ручки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручка роллер Parker Vector XL (2159776) Teal F черн. черн. подар.кор. - стоимость товара 1910 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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