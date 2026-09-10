Ручка шариковая Waterman Graduate Allure 2068192 Black CT
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Характеристики
Описание товара Ручка шариковая Waterman Graduate Allure 2068192 Black CT
Когда яркий стиль — ваше кредо! Шариковая ручка Waterman (Ватерман) Graduate Allure Black CT станет идеальным дополнением образа. Модель соблазняет на творческий порыв своим интересным дизайном, но и в моменты серьезности проявит себя с лучшей стороны, оставив на бумаге идеально четкие линии. Корпус из ювелирной латуни дополнен уникальной отделкой (многослойное покрытие высококачественным и особо прочным лаком черного цвета, отдельные элементы дизайна - зеркальный хром), а завершающим визуальным штрихом является цвет (черный / серебряный). Такой аксессуар сразу говорит о вашем утонченном вкусе и внимании к деталям. Вы выбираете лучшее, потому что в безупречном стиле нет неважных мелочей. И дизайнеры бренда Waterman уверены в этом, как никто другой.
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