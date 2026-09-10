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Ручка шариковая Waterman Graduate Allure 2068193 Red CT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ручка шариковая Waterman Graduate Allure 2068193 Red CT

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Ручка шариковая Waterman Graduate Allure 2068193 Red CT - фото 1
Ручка шариковая Waterman Graduate Allure 2068193 Red CT - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка шариковая
  • Ручка шариковая Waterman Graduate Allure 2068193 Red CT - фото 1
  • Ручка шариковая Waterman Graduate Allure 2068193 Red CT - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 450367
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ручка шариковая Waterman Graduate Allure 2068193 Red CT
2 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Waterman
Тип товара
Ручка шариковая
Размеры в упаковке, см
14х5х2
Вес, г.
70

Описание товара Ручка шариковая Waterman Graduate Allure 2068193 Red CT

Ручка шариковая Waterman Graduate Allure 2068193 Red CT

Отзывы о товаре Ручка шариковая Waterman Graduate Allure 2068193 Red CT




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Характеристики
Бренд
Waterman
Тип товара
Ручка шариковая
Описание
Ручка шариковая Waterman Graduate Allure 2068193 Red CT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручка шариковая Waterman Graduate Allure 2068193 Red CT - стоимость товара 2310 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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