Parker Jotter XL Monochrome SE20 - Gold GT, шариковая ручка, M, 2122754
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Вид ручки
шариковая
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
нажимной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб.
В наличии
Код товара: 449785
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Дополнительно
модель 2020 года
Корпус
золото
Размер пера
M (среднее)
Толщина линии, мм
1
Цвет
синий
Вид ручки
шариковая
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
нажимной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х3
Вес, г.
60
Описание товара Parker Jotter XL Monochrome SE20 - Gold GT, шариковая ручка, M, 2122754
Parker Jotter имеет классический дизайн и узнаваемое во всем мире имя, популярное благоларя высокому качеству, прочности и соотношению цена / качество. Эта ручка олицетворяет такую сторону письма, как общение - благодаря ярким цветам и практичной, простой форме. Забавная и приятная - всегда, везде, Jotter - идеальный представитель семейства Parker. Parker Jotter XL Икона на каждый день теперь доступна в большем размере. Классический дизайн ручки был модифицирован, чтобы удовлетворить предпочтения тех, кому удобнее писать ручками большего размера. Длина, диаметр, вес были увеличены на 7%. При этом традиционна форма, зажим- стрела и фирменный «клик» остаются неизменными.
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Бренд
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Дополнительно
модель 2020 года
Корпус
золото
Размер пера
M (среднее)
Толщина линии, мм
1
Цвет
синий
Вид ручки
шариковая
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
нажимной
Страна производитель
Китай
Parker Jotter имеет классический дизайн и узнаваемое во всем мире имя, популярное благоларя высокому качеству, прочности и соотношению цена / качество. Эта ручка олицетворяет такую сторону письма, как общение - благодаря ярким цветам и практичной, простой форме. Забавная и приятная - всегда, везде, Jotter - идеальный представитель семейства Parker. Parker Jotter XL Икона на каждый день теперь доступна в большем размере. Классический дизайн ручки был модифицирован, чтобы удовлетворить предпочтения тех, кому удобнее писать ручками большего размера. Длина, диаметр, вес были увеличены на 7%. При этом традиционна форма, зажим- стрела и фирменный «клик» остаются неизменными.
Parker Jotter XL Monochrome SE20 - Gold GT, шариковая ручка, M, 2122754 - этот товар вы можете купить по цене 2620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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