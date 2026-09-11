Ручка роллер Parker IM Vibrant Rings T315 (CW2172945) Flame Orange PVD F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. линия 0.5мм кругл. телескопич.корпус 1цв.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ручка роллер Parker IM Vibrant Rings T315 (CW2172945) Flame Orange PVD F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. линия 0.5мм кругл. телескопич.корпус 1цв.
Функциональная, умная и полированная перьевая ручка Parker IM Vibrant Rings, разработанная с учетом потребностей современных профессионалов, несомненно, будет выделяться на любом рабочем месте. Сочетая полностью черную гладкую и минималистскую отделку со смелыми яркими акцентами в виде колец, эта роскошная ручка знает, как произвести отличное первое впечатление благодаря сдержанному стилю. Благодаря более чем столетнему опыту и мастерству собственного производства, эта ручка Parker оснащена эксклюзивными металлическими деталями с PVD-покрытием, которое обеспечивает превосходную износостойкость и коррозионную стойкость, а также характерный внешний вид. В современной перьевой ручке используются чернильные картриджи QUINK или их можно использовать для заправки бутылочек с чернилами, что делает ваше письмо еще более изысканным.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 510 руб.878 руб. в СплитРучка роллер IM Core T321 (1931659) Black GT F черные чернила по...
-
В наличииЦена 4 050 руб.1013 руб. в СплитParker IM Achromatic - Matt Black, перьевая ручка, F, 2127741
-
В наличииЦена 4 160 руб.1040 руб. в СплитРучка роллер Parker IM Monochrome T328 (CW2172960) Bronze PVD F ...
-
В наличии БесплатноЦена 6 000 руб. 11 000 руб.1500 руб. в СплитРучка перьев. Parker IM Premium F318 (2143651) Blue Grey CT F ст...
-
В наличииЦена 6 530 руб.1633 руб. в СплитРучка-роллер PARKER IM Premium Black GT, корпус черный матовый с...
-
В наличииЦена 6 580 руб.1645 руб. в СплитРучка-роллер PARKER IM Premium Warm Silver GT, корпус серебристы...
-
В наличииЦена 6 760 руб.1690 руб. в СплитРучка перьев. Parker IM Monochrome F328 (CW2172959) Bronze PVD M...
-
В наличииЦена 8 100 руб.2025 руб. в СплитРучка шариковая Waterman Hemisphere S0920570 Mars Black CT
-
В наличии БесплатноЦена 8 750 руб.2188 руб. в СплитРучка шариковая Waterman Hemisphere S0920670 Mars Black GT
-
В наличии БесплатноЦена 8 790 руб.2198 руб. в СплитРучка-роллер Waterman Hemisphere S0920450 Stainless Steel CT
-
В наличииЦена 8 790 руб.2198 руб. в СплитРучка-роллер Waterman Hemisphere S0920350 Stainless Steel GT
-
В наличии БесплатноЦена 9 030 руб.2258 руб. в СплитРучка перьевая Waterman Hemisphere S0920410 Stainless Steel CT
Отзывы о товаре Ручка роллер Parker IM Vibrant Rings T315 (CW2172945) Flame Orange PVD F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. линия 0.5мм кругл. телескопич.корпус 1цв.