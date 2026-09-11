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Ручка роллер Parker IM Vibrant Rings T315 (CW2172945) Flame Orange PVD F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. линия 0.5мм кругл. телескопич.корпус 1цв. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ручка роллер Parker IM Vibrant Rings T315 (CW2172945) Flame Orange PVD F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. линия 0.5мм кругл. телескопич.корпус 1цв.

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Ручка роллер Parker IM Vibrant Rings T315 (CW2172945) Flame Orange PVD F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. линия 0.5мм кругл. телескопич.корпус 1цв. - фото 1
Ручка роллер Parker IM Vibrant Rings T315 (CW2172945) Flame Orange PVD F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. линия 0.5мм кругл. телескопич.корпус 1цв. - фото 2
Ручка роллер Parker IM Vibrant Rings T315 (CW2172945) Flame Orange PVD F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. линия 0.5мм кругл. телескопич.корпус 1цв. - фото 3
Ручка роллер Parker IM Vibrant Rings T315 (CW2172945) Flame Orange PVD F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. линия 0.5мм кругл. телескопич.корпус 1цв. - фото 4
Ручка роллер Parker IM Vibrant Rings T315 (CW2172945) Flame Orange PVD F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. линия 0.5мм кругл. телескопич.корпус 1цв. - фото 5
Ручка роллер Parker IM Vibrant Rings T315 (CW2172945) Flame Orange PVD F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. линия 0.5мм кругл. телескопич.корпус 1цв. - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка роллер
Вид ручки
роллер
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
съемный колпачок
  • Ручка роллер Parker IM Vibrant Rings T315 (CW2172945) Flame Orange PVD F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. линия 0.5мм кругл. телескопич.корпус 1цв. - фото 1
  • Ручка роллер Parker IM Vibrant Rings T315 (CW2172945) Flame Orange PVD F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. линия 0.5мм кругл. телескопич.корпус 1цв. - фото 2
  • Ручка роллер Parker IM Vibrant Rings T315 (CW2172945) Flame Orange PVD F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. линия 0.5мм кругл. телескопич.корпус 1цв. - фото 3
  • Ручка роллер Parker IM Vibrant Rings T315 (CW2172945) Flame Orange PVD F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. линия 0.5мм кругл. телескопич.корпус 1цв. - фото 4
  • Ручка роллер Parker IM Vibrant Rings T315 (CW2172945) Flame Orange PVD F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. линия 0.5мм кругл. телескопич.корпус 1цв. - фото 5
  • Ручка роллер Parker IM Vibrant Rings T315 (CW2172945) Flame Orange PVD F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. линия 0.5мм кругл. телескопич.корпус 1цв. - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 579619
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Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка роллер
Дополнительно
матовое покрытие
Корпус
черный
Толщина линии, мм
0.5
Цвет
черный
Вид ручки
роллер
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
съемный колпачок
Особенности
подарочный футляр
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х4
Вес, г.
100

Описание товара Ручка роллер Parker IM Vibrant Rings T315 (CW2172945) Flame Orange PVD F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. линия 0.5мм кругл. телескопич.корпус 1цв.

Функциональная, умная и полированная перьевая ручка Parker IM Vibrant Rings, разработанная с учетом потребностей современных профессионалов, несомненно, будет выделяться на любом рабочем месте. Сочетая полностью черную гладкую и минималистскую отделку со смелыми яркими акцентами в виде колец, эта роскошная ручка знает, как произвести отличное первое впечатление благодаря сдержанному стилю. Благодаря более чем столетнему опыту и мастерству собственного производства, эта ручка Parker оснащена эксклюзивными металлическими деталями с PVD-покрытием, которое обеспечивает превосходную износостойкость и коррозионную стойкость, а также характерный внешний вид. В современной перьевой ручке используются чернильные картриджи QUINK или их можно использовать для заправки бутылочек с чернилами, что делает ваше письмо еще более изысканным.

Отзывы о товаре Ручка роллер Parker IM Vibrant Rings T315 (CW2172945) Flame Orange PVD F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. линия 0.5мм кругл. телескопич.корпус 1цв.




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка роллер
Дополнительно
матовое покрытие
Корпус
черный
Толщина линии, мм
0.5
Цвет
черный
Вид ручки
роллер
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
съемный колпачок
Особенности
подарочный футляр
Страна производитель
Китай
Описание
Функциональная, умная и полированная перьевая ручка Parker IM Vibrant Rings, разработанная с учетом потребностей современных профессионалов, несомненно, будет выделяться на любом рабочем месте. Сочетая полностью черную гладкую и минималистскую отделку со смелыми яркими акцентами в виде колец, эта роскошная ручка знает, как произвести отличное первое впечатление благодаря сдержанному стилю. Благодаря более чем столетнему опыту и мастерству собственного производства, эта ручка Parker оснащена эксклюзивными металлическими деталями с PVD-покрытием, которое обеспечивает превосходную износостойкость и коррозионную стойкость, а также характерный внешний вид. В современной перьевой ручке используются чернильные картриджи QUINK или их можно использовать для заправки бутылочек с чернилами, что делает ваше письмо еще более изысканным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручка роллер Parker IM Vibrant Rings T315 (CW2172945) Flame Orange PVD F черн. черн. подар.кор. сменный стержень 1стерж. линия 0.5мм кругл. телескопич.корпус 1цв. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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