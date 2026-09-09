Ручка шариковая IM Core K321 (1931666) Black GT M синие чернила подар.кор.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка шариковая
Вид ручки
шариковая
Материал
Латунь
Механизм подачи стержня
нажимной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 207528
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ручка шариковая
Дополнительно
модель 2016 года
Корпус
черный
Размер пера
M (среднее)
Толщина линии, мм
1
Цвет
синий
Вид ручки
шариковая
Материал
Латунь
Механизм подачи стержня
нажимной
Особенности
фирменная упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
50
Описание товара Ручка шариковая IM Core K321 (1931666) Black GT M синие чернила подар.кор.
В новой коллекции Parker IM проявляется весь опыт Parker по созданию баланса формы и функциональности. Каждая деталь от стилизованной стрелки до стальной секции захвата, тщательно изучается, при этом лишние детали отбрасываются в пользу повышения комфорта, практичности и лаконичности стиля. Сочетая дизайн и стоимость по принципу ничего лишнего с непреходящим стремлением к обеспечению качества Parker, эта ручка стала идеальным пишущим инструментом для жизни в движении.
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Бренд
Тип товара
Ручка шариковая
Дополнительно
модель 2016 года
Корпус
черный
Размер пера
M (среднее)
Толщина линии, мм
1
Цвет
синий
Вид ручки
шариковая
Материал
Латунь
Механизм подачи стержня
нажимной
Особенности
фирменная упаковка
Страна производитель
Китай
В новой коллекции Parker IM проявляется весь опыт Parker по созданию баланса формы и функциональности. Каждая деталь от стилизованной стрелки до стальной секции захвата, тщательно изучается, при этом лишние детали отбрасываются в пользу повышения комфорта, практичности и лаконичности стиля. Сочетая дизайн и стоимость по принципу ничего лишнего с непреходящим стремлением к обеспечению качества Parker, эта ручка стала идеальным пишущим инструментом для жизни в движении.
Ручка шариковая IM Core K321 (1931666) Black GT M синие чернила подар.кор. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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