Ручка шариковая Parker Jotter Russia SE20 2126175
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ручка
Вид ручки
шариковая
Материал
пластик
Механизм подачи стержня
кнопочный
Толщина письма
М (средняя)
Цвет чернил
синий
Цвет корпуса
серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 250 руб.
В наличии
Код товара: 449783
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 250 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ручка
Вид ручки
шариковая
Материал
пластик
Механизм подачи стержня
кнопочный
Толщина письма
М (средняя)
Цвет чернил
синий
Цвет корпуса
серебристый
Особенности
лимитированная серия, лазерная гравировка Покровского собора, позолота 23K
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
18х5х3
Вес, г.
200
Описание товара Ручка шариковая Parker Jotter Russia SE20 2126175
Легендарная ручка Parker Jotter Russia (Россия) Special Edition cделана из отполированной легированной стали. Для основного рисунка был выбран Покровский собор (Храм Василия Блаженного) - православный храм на Красной площади, памятник русской архитектуры 16 века. Он выгравирован на корпусе ручки. Лазерную гравировку собора дополняет витиеватый узор. Клип-стрела покрыт золотом (позолота) гальваническим методом. Изображения и название Покровского собора принадлежат Историческому музею, город Москва. Ручка упакована в подарочную коробку цвета слоновой кости также с изображением Покровского собора в золоте. Штрихкод ручки указан на футляре.
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Бренд
Тип товара
Ручка
Вид ручки
шариковая
Материал
пластик
Механизм подачи стержня
кнопочный
Толщина письма
М (средняя)
Цвет чернил
синий
Цвет корпуса
серебристый
Особенности
лимитированная серия, лазерная гравировка Покровского собора, позолота 23K
Страна производитель
Франция
Легендарная ручка Parker Jotter Russia (Россия) Special Edition cделана из отполированной легированной стали. Для основного рисунка был выбран Покровский собор (Храм Василия Блаженного) - православный храм на Красной площади, памятник русской архитектуры 16 века. Он выгравирован на корпусе ручки. Лазерную гравировку собора дополняет витиеватый узор. Клип-стрела покрыт золотом (позолота) гальваническим методом. Изображения и название Покровского собора принадлежат Историческому музею, город Москва. Ручка упакована в подарочную коробку цвета слоновой кости также с изображением Покровского собора в золоте. Штрихкод ручки указан на футляре.
Ручка шариковая Parker Jotter Russia SE20 2126175 - стоимость товара 2250 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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