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Waterman Allure - Pastel Blue, шариковая ручка, M купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Waterman Allure - Pastel Blue, шариковая ручка, M

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Waterman Allure - Pastel Blue, шариковая ручка, M - фото 4
Waterman Allure - Pastel Blue, шариковая ручка, M - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подарочные ручки
  • Waterman Allure - Pastel Blue, шариковая ручка, M - фото 1
  • Waterman Allure - Pastel Blue, шариковая ручка, M - фото 2
  • Waterman Allure - Pastel Blue, шариковая ручка, M - фото 3
  • Waterman Allure - Pastel Blue, шариковая ручка, M - фото 4
  • Waterman Allure - Pastel Blue, шариковая ручка, M - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615573
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Waterman Allure - Pastel Blue, шариковая ручка, M
2 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Waterman
Тип товара
Подарочные ручки
Размеры в упаковке, см
18х6х3
Вес, г.
200

Описание товара Waterman Allure - Pastel Blue, шариковая ручка, M

Шариковая ручка Waterman с современным стильным дизайном из новой коллекции Allure идеально подходит для студентов и профессионалов.

Отзывы о товаре Waterman Allure - Pastel Blue, шариковая ручка, M




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Характеристики
Бренд
Waterman
Тип товара
Подарочные ручки
Описание
Шариковая ручка Waterman с современным стильным дизайном из новой коллекции Allure идеально подходит для студентов и профессионалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Waterman Allure - Pastel Blue, шариковая ручка, M - стоимость товара 2310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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