Top.Mail.Ru
Parker набор подарочный Jotter London - шар. ручка Blue + гел. ручка Stainless Steel, M, блистер купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Parker набор подарочный Jotter London - шар. ручка Blue + гел. ручка Stainless Steel, M, блистер

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Parker набор подарочный Jotter London - шар. ручка Blue + гел. ручка Stainless Steel, M, блистер - фото 1
Parker набор подарочный Jotter London - шар. ручка Blue + гел. ручка Stainless Steel, M, блистер - фото 2
Parker набор подарочный Jotter London - шар. ручка Blue + гел. ручка Stainless Steel, M, блистер - фото 3
Parker набор подарочный Jotter London - шар. ручка Blue + гел. ручка Stainless Steel, M, блистер - фото 4
Parker набор подарочный Jotter London - шар. ручка Blue + гел. ручка Stainless Steel, M, блистер - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка шариковая
  • Parker набор подарочный Jotter London - шар. ручка Blue + гел. ручка Stainless Steel, M, блистер - фото 1
  • Parker набор подарочный Jotter London - шар. ручка Blue + гел. ручка Stainless Steel, M, блистер - фото 2
  • Parker набор подарочный Jotter London - шар. ручка Blue + гел. ручка Stainless Steel, M, блистер - фото 3
  • Parker набор подарочный Jotter London - шар. ручка Blue + гел. ручка Stainless Steel, M, блистер - фото 4
  • Parker набор подарочный Jotter London - шар. ручка Blue + гел. ручка Stainless Steel, M, блистер - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615599
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Parker набор подарочный Jotter London - шар. ручка Blue + гел. ручка Stainless Steel, M, блистер
1 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка шариковая
Размеры в упаковке, см
17х7х2
Вес, г.
200

Описание товара Parker набор подарочный Jotter London - шар. ручка Blue + гел. ручка Stainless Steel, M, блистер

Подарочный набор Parker Jotter London. Обе ручки выполнены из нержавеющей стали и поставляются в комплекте с шариковым и гелевым стержнями синего цвета. Ручку удобно закреплять на ежедневнике, планшете или кармане благодаря прочному клипу из нержавеющей стали.

Отзывы о товаре Parker набор подарочный Jotter London - шар. ручка Blue + гел. ручка Stainless Steel, M, блистер




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка шариковая
Описание
Подарочный набор Parker Jotter London. Обе ручки выполнены из нержавеющей стали и поставляются в комплекте с шариковым и гелевым стержнями синего цвета. Ручку удобно закреплять на ежедневнике, планшете или кармане благодаря прочному клипу из нержавеющей стали.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Parker набор подарочный Jotter London - шар. ручка Blue + гел. ручка Stainless Steel, M, блистер - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1910 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...