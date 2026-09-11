Память оперативная DDR4 ExeGate HiPower 8Gb 2400MHz pc-19200 (EX288049RUS)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 ExeGate HiPower 8Gb 2400MHz pc-19200 (EX288049RUS)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти станет надежным решением для базового апгрейда старого компьютера или сборки бюджетной системы. Он оптимально подойдет для повседневных задач: работы с офисными приложениями, веб-серфинга с множеством вкладок, просмотра мультимедиа и нетребовательных игр. Для современных ресурсоемких игр или профессиональных задач вроде видеомонтажа и 3D-рендеринга одного модуля такого объема и скорости может оказаться недостаточно, но он служит отличной отправной точкой для дальнейшего расширения.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по стандарту DDR4, что означает использование более современной и энергоэффективной технологии по сравнению с устаревшим DDR3. Данный тип памяти подходит только для материнских плат и процессоров, поддерживающих именно DDR4, поэтому совместимость со старыми платформами исключена. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для стандартных настольных компьютеров, в компактные системы или ноутбуки (где требуются планки SO-DIMM) он не подойдет.
Объём, частота и реальная производительность
Объем модуля составляет 8 ГБ, что на сегодня является разумным минимумом для комфортной работы в Windows 10 или 11. Частота 2400 МГц относится к базовым скоростям для DDR4 и обеспечивает достаточную пропускную способность для офисного и домашнего использования. Переход с более медленной памяти на эту частоту сделает систему отзывчивее, однако в играх разница с более быстрыми комплектами на 3200 МГц и выше может быть заметной, особенно при использовании интегрированной графики.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги и рабочее напряжение являются стандартными для памяти такого класса и обеспечивают стабильную работу на заявленной частоте 2400 МГц. Данный модуль, скорее всего, не поддерживает профили автоматического разгона, такие как Intel XMP или AMD EXPO, и работает на стандартных настройках JEDEC. Это делает его максимально простым в установке - достаточно воткнуть планку в слот, и система автоматически выставит корректные параметры, что идеально для пользователей, не желающих разбираться в тонкостях BIOS.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с широким спектром платформ Intel (начиная с чипсетов серии 100) и AMD (платформы AM4 и другие, поддерживающие DDR4). Важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, так как они физически несовместимы с предыдущими поколениями. Заявленная частота 2400 МГц поддерживается подавляющим большинством таких плат по умолчанию, поэтому проблем с запуском возникнуть не должно даже без обновления BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель, судя по названию, выполнена в стандартном низкопрофильном форм-факторе без массивных радиаторов. Это означает минимальную высоту планки, что гарантирует отсутствие конфликтов с любыми, даже самыми крупными, процессорными кулерами. Отсутствие радиатора не является недостатком для памяти с такой частотой, так как тепловыделение невелико, и пассивного охлаждения корпусным вентилятором достаточно для стабильной работы.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность системы, потребуется приобрести вторую идентичную планку и установить их в правильные слоты на материнской плате (обычно это слоты через один). Для дальнейшего расширения объема можно добавить еще один или несколько модулей, однако для максимальной стабильности рекомендуется использовать планки с одинаковыми характеристиками, а в идеале - из одного комплекта.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это одиночный модуль, что означает работу в одноканальном режиме и потерю в производительности по сравнению с парой планок на меньшей частоте. Также важно помнить о несовместимости DDR4 с более ранними слотами DDR3 или DDR2. Этот модуль стоит выбрать для простого и недорогого увеличения оперативной памяти в существующей системе на DDR4 или для начальной сборки с планами докупить второй такой же модуль в ближайшем будущем. Для новой игровой сборки с нуля лучше сразу рассматривать комплект из двух планок с более высокой частотой.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти станет надежным решением для базового апгрейда старого компьютера или сборки бюджетной системы. Он оптимально подойдет для повседневных задач: работы с офисными приложениями, веб-серфинга с множеством вкладок, просмотра мультимедиа и нетребовательных игр. Для современных ресурсоемких игр или профессиональных задач вроде видеомонтажа и 3D-рендеринга одного модуля такого объема и скорости может оказаться недостаточно, но он служит отличной отправной точкой для дальнейшего расширения.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по стандарту DDR4, что означает использование более современной и энергоэффективной технологии по сравнению с устаревшим DDR3. Данный тип памяти подходит только для материнских плат и процессоров, поддерживающих именно DDR4, поэтому совместимость со старыми платформами исключена. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для стандартных настольных компьютеров, в компактные системы или ноутбуки (где требуются планки SO-DIMM) он не подойдет.
Объём, частота и реальная производительность
Объем модуля составляет 8 ГБ, что на сегодня является разумным минимумом для комфортной работы в Windows 10 или 11. Частота 2400 МГц относится к базовым скоростям для DDR4 и обеспечивает достаточную пропускную способность для офисного и домашнего использования. Переход с более медленной памяти на эту частоту сделает систему отзывчивее, однако в играх разница с более быстрыми комплектами на 3200 МГц и выше может быть заметной, особенно при использовании интегрированной графики.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги и рабочее напряжение являются стандартными для памяти такого класса и обеспечивают стабильную работу на заявленной частоте 2400 МГц. Данный модуль, скорее всего, не поддерживает профили автоматического разгона, такие как Intel XMP или AMD EXPO, и работает на стандартных настройках JEDEC. Это делает его максимально простым в установке - достаточно воткнуть планку в слот, и система автоматически выставит корректные параметры, что идеально для пользователей, не желающих разбираться в тонкостях BIOS.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с широким спектром платформ Intel (начиная с чипсетов серии 100) и AMD (платформы AM4 и другие, поддерживающие DDR4). Важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, так как они физически несовместимы с предыдущими поколениями. Заявленная частота 2400 МГц поддерживается подавляющим большинством таких плат по умолчанию, поэтому проблем с запуском возникнуть не должно даже без обновления BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель, судя по названию, выполнена в стандартном низкопрофильном форм-факторе без массивных радиаторов. Это означает минимальную высоту планки, что гарантирует отсутствие конфликтов с любыми, даже самыми крупными, процессорными кулерами. Отсутствие радиатора не является недостатком для памяти с такой частотой, так как тепловыделение невелико, и пассивного охлаждения корпусным вентилятором достаточно для стабильной работы.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность системы, потребуется приобрести вторую идентичную планку и установить их в правильные слоты на материнской плате (обычно это слоты через один). Для дальнейшего расширения объема можно добавить еще один или несколько модулей, однако для максимальной стабильности рекомендуется использовать планки с одинаковыми характеристиками, а в идеале - из одного комплекта.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это одиночный модуль, что означает работу в одноканальном режиме и потерю в производительности по сравнению с парой планок на меньшей частоте. Также важно помнить о несовместимости DDR4 с более ранними слотами DDR3 или DDR2. Этот модуль стоит выбрать для простого и недорогого увеличения оперативной памяти в существующей системе на DDR4 или для начальной сборки с планами докупить второй такой же модуль в ближайшем будущем. Для новой игровой сборки с нуля лучше сразу рассматривать комплект из двух планок с более высокой частотой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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