Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A62 2Tb (SP020TBPHD62SS3B)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 569330
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0, USB 3.1 Gen1) Type-A
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х11х5
Вес, г.
300
Описание товара Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A62 2Tb (SP020TBPHD62SS3B)
Внешний HDD Silicon Power A62 Game Drive [SP020TBPHD62SS3B] вместимостью 2 ТБ создан для геймеров и позволит создать целый архив игр. Корпус накопителя довольно тонкий и легкий, при этом он характеризуется устойчивостью к ударам, водонепроницаемостью класса IPX4 и практичной текстурированной поверхностью. В конструкции корпуса предусмотрено отверстие для размещения ремешка, что повышает удобство в использовании. Silicon Power A62 Game Drive оснащен интерфейсом подключения, поэтому отличается широкой совместимостью. В том числе, он подходит для совместной работы с игровыми консолями PlayStation 4-го поколения.
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Бренд
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0, USB 3.1 Gen1) Type-A
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Внешний HDD Silicon Power A62 Game Drive [SP020TBPHD62SS3B] вместимостью 2 ТБ создан для геймеров и позволит создать целый архив игр. Корпус накопителя довольно тонкий и легкий, при этом он характеризуется устойчивостью к ударам, водонепроницаемостью класса IPX4 и практичной текстурированной поверхностью. В конструкции корпуса предусмотрено отверстие для размещения ремешка, что повышает удобство в использовании. Silicon Power A62 Game Drive оснащен интерфейсом подключения, поэтому отличается широкой совместимостью. В том числе, он подходит для совместной работы с игровыми консолями PlayStation 4-го поколения.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A62 2Tb (SP020TBPHD62SS3B) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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