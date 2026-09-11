Аппарат для сварки полипропиленовых труб DEKO PPWM2100W в металлическом кейсе, 6 насадок (20-63 мм)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аппарат для сварки
Тип сварочной насадки
парная
Форма нагревателя
мечевидная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%1 340 руб. 2 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 568693
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аппарат для сварки
Макс. диаметр трубы
40
Мин. диаметр трубы
20
Мощность
2.1 кВт
Тип сварочной насадки
парная
Форма нагревателя
мечевидная
Насадки в комплекте
да
Макс. температура
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х20х9
Вес, кг.
4.67
Описание товара Аппарат для сварки полипропиленовых труб DEKO PPWM2100W в металлическом кейсе, 6 насадок (20-63 мм)
Аппарат для сварки полипропиленовых труб DEKO PPWM2100W - это полупрофессиональное устройство, которое обеспечивает надежное и герметичное соединение труб и фитингов, изготовленных из полипропилена и других полимеров. DEKO PPWM2100W поставляется в металлическом кейсе, в комплекте с подставкой и 6 насадками (20-63 мм). Это делает его удобным для использования как в бытовых, так и в профессиональных условиях. Аппарат имеет мечевидную форму нагревателя и тефлоновое покрытие насадок, что обеспечивает быстрый и качественный результат сварки. Мощность устройства составляет 2100 Вт, а напряжение - 220 В.
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Бренд
Тип товара
Аппарат для сварки
Макс. диаметр трубы
40
Мин. диаметр трубы
20
Мощность
2.1 кВт
Тип сварочной насадки
парная
Форма нагревателя
мечевидная
Насадки в комплекте
да
Макс. температура
300
Страна производитель
Китай
Аппарат для сварки полипропиленовых труб DEKO PPWM2100W - это полупрофессиональное устройство, которое обеспечивает надежное и герметичное соединение труб и фитингов, изготовленных из полипропилена и других полимеров. DEKO PPWM2100W поставляется в металлическом кейсе, в комплекте с подставкой и 6 насадками (20-63 мм). Это делает его удобным для использования как в бытовых, так и в профессиональных условиях. Аппарат имеет мечевидную форму нагревателя и тефлоновое покрытие насадок, что обеспечивает быстрый и качественный результат сварки. Мощность устройства составляет 2100 Вт, а напряжение - 220 В.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Аппарат для сварки полипропиленовых труб DEKO PPWM2100W в металлическом кейсе, 6 насадок (20-63 мм) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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