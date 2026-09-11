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Процессор Intel Core i9-12900 (CM8071504549317) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Core i9-12900 (CM8071504549317)

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Процессор Intel Core i9-12900 (CM8071504549317) - фото 1
Процессор Intel Core i9-12900 (CM8071504549317) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Модель
12900
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
16
Количество потоков
24
  • Процессор Intel Core i9-12900 (CM8071504549317) - фото 1
  • Процессор Intel Core i9-12900 (CM8071504549317) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 560092
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Модель
12900
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
16
Количество потоков
24
Объем кэша L2
14
Объем кэша L3
30
Базовая тактовая частота, ГГц
2.4
Частота процессора в режиме Turbo
5.1
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 770
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
50

Описание товара Процессор Intel Core i9-12900 (CM8071504549317)

Процессор Intel Core i9-12900 OEM ориентирован на работу в составе рабочей станции экстра-класса. CPU также подойдет для комплектации мощного игрового ПК. Встроенный графический процессор Intel UHD Graphics 770 дает возможность не устанавливать видеоадаптер. Заметное влияние на производительность CPU оказывают 14-мегабайтный кэш L2 и 30-мегабайтный кэш L3. Процессор имеет 16 ядер, 8 из которых производительные, а 8 – энергоэффективные. Процессор Intel Core i9-12900 OEM совместим с памятью DDR4 и DDR5. Максимальный объем ОЗУ – 128 ГБ. Поддерживается режим ECC. Процессор поставляется без кулера. При выборе системы охлаждения следует учитывать максимальное тепловыделение. TDP процессора составляет 202 Вт. Максимально допустимая рабочая температура устройства – 100 °C.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core i9-12900 (CM8071504549317)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Модель
12900
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
16
Количество потоков
24
Объем кэша L2
14
Объем кэша L3
30
Развернуть
Базовая тактовая частота, ГГц
2.4
Частота процессора в режиме Turbo
5.1
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 770
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор Intel Core i9-12900 OEM ориентирован на работу в составе рабочей станции экстра-класса. CPU также подойдет для комплектации мощного игрового ПК. Встроенный графический процессор Intel UHD Graphics 770 дает возможность не устанавливать видеоадаптер. Заметное влияние на производительность CPU оказывают 14-мегабайтный кэш L2 и 30-мегабайтный кэш L3. Процессор имеет 16 ядер, 8 из которых производительные, а 8 – энергоэффективные. Процессор Intel Core i9-12900 OEM совместим с памятью DDR4 и DDR5. Максимальный объем ОЗУ – 128 ГБ. Поддерживается режим ECC. Процессор поставляется без кулера. При выборе системы охлаждения следует учитывать максимальное тепловыделение. TDP процессора составляет 202 Вт. Максимально допустимая рабочая температура устройства – 100 °C.
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