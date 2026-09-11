Процессор Intel Core i9-12900 (CM8071504549317)
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core i9-12900 (CM8071504549317)
Процессор Intel Core i9-12900 OEM ориентирован на работу в составе рабочей станции экстра-класса. CPU также подойдет для комплектации мощного игрового ПК. Встроенный графический процессор Intel UHD Graphics 770 дает возможность не устанавливать видеоадаптер. Заметное влияние на производительность CPU оказывают 14-мегабайтный кэш L2 и 30-мегабайтный кэш L3. Процессор имеет 16 ядер, 8 из которых производительные, а 8 – энергоэффективные. Процессор Intel Core i9-12900 OEM совместим с памятью DDR4 и DDR5. Максимальный объем ОЗУ – 128 ГБ. Поддерживается режим ECC. Процессор поставляется без кулера. При выборе системы охлаждения следует учитывать максимальное тепловыделение. TDP процессора составляет 202 Вт. Максимально допустимая рабочая температура устройства – 100 °C.
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