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Батарея для ИБП WBR 12V 7.2Ah GP1272 F2 (28W) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП WBR 12V 7.2Ah GP1272 F2 (28W)

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Батарея для ИБП WBR 12V 7.2Ah GP1272 F2 (28W) - фото 1
Батарея для ИБП WBR 12V 7.2Ah GP1272 F2 (28W) - фото 2
Батарея для ИБП WBR 12V 7.2Ah GP1272 F2 (28W) - фото 3
Батарея для ИБП WBR 12V 7.2Ah GP1272 F2 (28W) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7.2
  • Батарея для ИБП WBR 12V 7.2Ah GP1272 F2 (28W) - фото 1
  • Батарея для ИБП WBR 12V 7.2Ah GP1272 F2 (28W) - фото 2
  • Батарея для ИБП WBR 12V 7.2Ah GP1272 F2 (28W) - фото 3
  • Батарея для ИБП WBR 12V 7.2Ah GP1272 F2 (28W) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 559598
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Характеристики

Бренд
WBR
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10
Производство
Вьетнам
Ширина, см
6.5
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, кг.
2.2

Описание товара Батарея для ИБП WBR 12V 7.2Ah GP1272 F2 (28W)

Аккумулятор WBR GP 1272 – мощный прибор, произведенный по AGM-технологии. Необслуживаемая батарея представлена в прочном белом корпусе, устойчивом к различным механическим воздействиям. Работа осуществляется при напряжении 12 В и максимальном зарядном токе 2.16 А. Устройство WBR GP 1272 обладает емкостью 7.2 А?ч. Срок службы данного прибора составляет 8 лет. Батарея весит 2.4 кг, а ее размеры равны 6.5x10.2x15.1 см. Благодаря широкому температурному диапазону допускается эксплуатация в закрытых помещениях и на улице.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП WBR 12V 7.2Ah GP1272 F2 (28W)




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Характеристики
Бренд
WBR
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10
Производство
Вьетнам
Ширина, см
6.5
Класс опасности
класс 2
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7.2
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумулятор WBR GP 1272 – мощный прибор, произведенный по AGM-технологии. Необслуживаемая батарея представлена в прочном белом корпусе, устойчивом к различным механическим воздействиям. Работа осуществляется при напряжении 12 В и максимальном зарядном токе 2.16 А. Устройство WBR GP 1272 обладает емкостью 7.2 А?ч. Срок службы данного прибора составляет 8 лет. Батарея весит 2.4 кг, а ее размеры равны 6.5x10.2x15.1 см. Благодаря широкому температурному диапазону допускается эксплуатация в закрытых помещениях и на улице.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП WBR 12V 7.2Ah GP1272 F2 (28W) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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