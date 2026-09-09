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Батарея для ИБП BB Battery BC 12-12 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП BB Battery BC 12-12

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Батарея для ИБП BB Battery BC 12-12 - фото 1
Батарея для ИБП BB Battery BC 12-12 - фото 2
Батарея для ИБП BB Battery BC 12-12 - фото 3
Батарея для ИБП BB Battery BC 12-12 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Емкость, Ач
12
  • Батарея для ИБП BB Battery BC 12-12 - фото 1
  • Батарея для ИБП BB Battery BC 12-12 - фото 2
  • Батарея для ИБП BB Battery BC 12-12 - фото 3
  • Батарея для ИБП BB Battery BC 12-12 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 292645
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Характеристики

Бренд
BB Battery
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10
Производство
Китай
Ширина, см
11
Емкость, Ач
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х21х13
Вес, кг.
3.48

Описание товара Батарея для ИБП BB Battery BC 12-12

Аккумулятор B.B.Battery BC 12-12 изготовлен по технологии AGM. Каждый элемент аккумулятора ВС 12-12 снабжен предохранительным клапаном. Корпус аккумулятора изготовлен из газонепроницаемой пластмассы ABS. Допускается эксплуатация аккумулятора в любом положении без утечки электролита.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП BB Battery BC 12-12




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Характеристики
Бренд
BB Battery
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10
Производство
Китай
Ширина, см
11
Емкость, Ач
12
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумулятор B.B.Battery BC 12-12 изготовлен по технологии AGM. Каждый элемент аккумулятора ВС 12-12 снабжен предохранительным клапаном. Корпус аккумулятора изготовлен из газонепроницаемой пластмассы ABS. Допускается эксплуатация аккумулятора в любом положении без утечки электролита.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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