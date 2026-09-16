Батарея для ИБП Delta DT 1226 12В 26Ач
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702455
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х13
Вес, кг.
8.17
Описание товара Батарея для ИБП Delta DT 1226 12В 26Ач
Батарея аккумуляторная Delta DT 1226 используется в системах безопасности, электронных кассовых аппаратах, системах аварийного освещения и других слаботочных системах. Изготовлена по технологии AGM. Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую прочность решетки. Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, который не горит. Батарея необслуживаемая, не требует долива воды.
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Батарея для ИБП Delta DT 1226 12В 26Ач - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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