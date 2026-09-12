Top.Mail.Ru
Батарея для ИБП CSB GP12120 F2 12В 12Ач купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Батарея для ИБП CSB GP12120 F2 12В 12Ач

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Батарея для ИБП CSB GP12120 F2 12В 12Ач - фото 1
Батарея для ИБП CSB GP12120 F2 12В 12Ач - фото 2
Батарея для ИБП CSB GP12120 F2 12В 12Ач - фото 3
Батарея для ИБП CSB GP12120 F2 12В 12Ач - фото 4
Батарея для ИБП CSB GP12120 F2 12В 12Ач - фото 5
Батарея для ИБП CSB GP12120 F2 12В 12Ач - фото 6
Батарея для ИБП CSB GP12120 F2 12В 12Ач - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
  • Батарея для ИБП CSB GP12120 F2 12В 12Ач - фото 1
  • Батарея для ИБП CSB GP12120 F2 12В 12Ач - фото 2
  • Батарея для ИБП CSB GP12120 F2 12В 12Ач - фото 3
  • Батарея для ИБП CSB GP12120 F2 12В 12Ач - фото 4
  • Батарея для ИБП CSB GP12120 F2 12В 12Ач - фото 5
  • Батарея для ИБП CSB GP12120 F2 12В 12Ач - фото 6
  • Батарея для ИБП CSB GP12120 F2 12В 12Ач - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702440
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CSB
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х9
Вес, кг.
3.67

Описание товара Батарея для ИБП CSB GP12120 F2 12В 12Ач

Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP 12120 создана по AGM-технологии, по типу герметичного свинцово-кислотного устройства (SLA). Батарея может подавать как резервное, так и основное питание к нужному оборудованию. Как устройство с постоянным током, аккумулятор используется в установках бесперебойной подачи энергии, например, в пожарных или охранных системах сигнализации, для телекоммуникаций, в компьютерном оборудовании, аппаратуре для связи. Емкость аккумуляторной батареи для ИБП CSB GP 12120 равна 12 А, ч, такого количества хватает для полного заряда нужной техники. В буферном режиме аккумулятор серии GP (широкого применения) эксплуатируется 5 полных лет, или 250 циклов работы. Аккумуляторное устройство CSB GP12120 является необслуживаемым, не нужен долив жидкости. Односторонний клапан предохранения дает защиту, исключается вероятность взрыва и выделения газа из-за герметичности самого устройства батареи. Ударопрочный корпус спасает от повреждений при переносе. Широкий диапазон температуры для хранения аккумулятора: от –15 °C до +40 °C.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП CSB GP12120 F2 12В 12Ач




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CSB
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP 12120 создана по AGM-технологии, по типу герметичного свинцово-кислотного устройства (SLA). Батарея может подавать как резервное, так и основное питание к нужному оборудованию. Как устройство с постоянным током, аккумулятор используется в установках бесперебойной подачи энергии, например, в пожарных или охранных системах сигнализации, для телекоммуникаций, в компьютерном оборудовании, аппаратуре для связи. Емкость аккумуляторной батареи для ИБП CSB GP 12120 равна 12 А, ч, такого количества хватает для полного заряда нужной техники. В буферном режиме аккумулятор серии GP (широкого применения) эксплуатируется 5 полных лет, или 250 циклов работы. Аккумуляторное устройство CSB GP12120 является необслуживаемым, не нужен долив жидкости. Односторонний клапан предохранения дает защиту, исключается вероятность взрыва и выделения газа из-за герметичности самого устройства батареи. Ударопрочный корпус спасает от повреждений при переносе. Широкий диапазон температуры для хранения аккумулятора: от –15 °C до +40 °C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП CSB GP12120 F2 12В 12Ач - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...