Батарея для ИБП Delta DT 1233 12В 33Ач
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Характеристики
Описание товара Батарея для ИБП Delta DT 1233 12В 33Ач
Аккумуляторная батарея для ИБП Delta DT 1233 рассчитана на эксплуатацию в течении 5 лет. Это свинцово-кислотная батарея, выполненная в герметизированном корпусе из пластика ABS. Благодаря прочности материала, его устойчивости к горению аккумулятор будет исправно служить в течение всего срока службы. В его основе лежит микропористый наполнитель, который пропитан электролитом по технологии AGM. Благодаря этому устройство рекомбинирует выделяемый газ (до 99%). Delta DT 1233 с показателем напряжения 12 В обладает емкостью 33 А·ч, что позволяет применять его для длительной автономной работы оборудования. Аккумулятор работает в буферном режиме, то есть при постоянном подзаряде. Низкий показатель саморазряда ? 3% в месяц при 25 °С обеспечивает легирование пластин из свинца кальцием. Также это повышает прочность конструкции решетки. На верхней части корпуса для удобства переноски предусмотрена ручка.
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Теги товара: 12в
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Теги товара: 12в
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