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Батарея для ИБП Delta HRL 12-18 X купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Delta HRL 12-18 X

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Батарея для ИБП Delta HRL 12-18 X - фото 1
Батарея для ИБП Delta HRL 12-18 X - фото 2
Батарея для ИБП Delta HRL 12-18 X - фото 3
Батарея для ИБП Delta HRL 12-18 X - фото 4
Батарея для ИБП Delta HRL 12-18 X - фото 5
Батарея для ИБП Delta HRL 12-18 X - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
18
  • Батарея для ИБП Delta HRL 12-18 X - фото 1
  • Батарея для ИБП Delta HRL 12-18 X - фото 2
  • Батарея для ИБП Delta HRL 12-18 X - фото 3
  • Батарея для ИБП Delta HRL 12-18 X - фото 4
  • Батарея для ИБП Delta HRL 12-18 X - фото 5
  • Батарея для ИБП Delta HRL 12-18 X - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 790 руб. 
Начислим 218 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 644614
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Батарея для ИБП Delta HRL 12-18 X
5 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
16.7
Производство
Китай
Ширина, см
7.7
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х17
Вес, кг.
6

Описание товара Батарея для ИБП Delta HRL 12-18 X

Delta HRL 12-18x– это обновленный в 2018 году выпускавшийся с 2016 года аккумулятор Delta HRL 12-18 из серии аккумуляторов Delta HRL (UPS Series). Аккумулятор сменил цвет с оранжевого на синий и в маркировке получил дополнительный индекс «X». Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta HRL 12-18xнапряжением 12В и емкостью 17.8Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 12 лет. Аккумулятор относится к линейке DELTA UPS series и предназначен для работы в системах бесперебойного питания (ИБП), системах связи, ЦОД. Обладает низким внутренним сопротивлением и высокой плотностью энергии.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta HRL 12-18 X




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Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
16.7
Производство
Китай
Ширина, см
7.7
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
18
Страна производитель
Китай
Описание
Delta HRL 12-18x– это обновленный в 2018 году выпускавшийся с 2016 года аккумулятор Delta HRL 12-18 из серии аккумуляторов Delta HRL (UPS Series). Аккумулятор сменил цвет с оранжевого на синий и в маркировке получил дополнительный индекс «X». Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta HRL 12-18xнапряжением 12В и емкостью 17.8Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Корпус изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 12 лет. Аккумулятор относится к линейке DELTA UPS series и предназначен для работы в системах бесперебойного питания (ИБП), системах связи, ЦОД. Обладает низким внутренним сопротивлением и высокой плотностью энергии.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП Delta HRL 12-18 X – стоимость товара 5790 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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