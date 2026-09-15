Видеокамера IP TP-Link Tapo C110 3.3-3.3мм
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокамера IP TP-Link Tapo C110 3.3-3.3мм
IP-камера TP-Link Tapo C110 устанавливается в помещении и позволяет фиксировать записи в формате H.264 в разрешении 2304x1296. В этом заслуга матрицы CMOS с поддержкой 3 Мп, которая лежит в основе устройства. Камера снимает со скоростью 15 кадров/с и допускает запись видео в облако или на карту памяти. При поддержке Wi-Fi TP-Link Tapo C110 можно синхронизировать с мобильным устройством, что открывает доступ к приложению Tapo. Через него можно управлять функциями камеры, задавать необходимые настройки. Встроенная ИК-подсветка будет освещать пространство в радиусе 9 м, что обеспечивает ночное видение. Запись происходит по срабатыванию датчика движения. Удобство пользования обеспечивает возможность настройки Push-уведомлений, которые будут приходить на смартфон при обнаружении движений. Активация охранного режима допускает световую и звуковую сигнализацию, что позволяет спугнуть незваных гостей, напугать их. Модель содержит встроенный микрофон и динамик, поэтому запись будет фиксироваться со звуком.
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