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Видеорегистратор Hiwatch DS-H308QА (С) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор Hiwatch DS-H308QА (С)

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Видеорегистратор Hiwatch DS-H308QА (С) - фото 1
Видеорегистратор Hiwatch DS-H308QА (С) - фото 2
Видеорегистратор Hiwatch DS-H308QА (С) - фото 3
Видеорегистратор Hiwatch DS-H308QА (С) - фото 4
Видеорегистратор Hiwatch DS-H308QА (С) - фото 5
Видеорегистратор Hiwatch DS-H308QА (С) - фото 6
Видеорегистратор Hiwatch DS-H308QА (С) - фото 7
Видеорегистратор Hiwatch DS-H308QА (С) - фото 8
Видеорегистратор Hiwatch DS-H308QА (С) - фото 9
Видеорегистратор Hiwatch DS-H308QА (С) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
  • Видеорегистратор Hiwatch DS-H308QА (С) - фото 1
  • Видеорегистратор Hiwatch DS-H308QА (С) - фото 2
  • Видеорегистратор Hiwatch DS-H308QА (С) - фото 3
  • Видеорегистратор Hiwatch DS-H308QА (С) - фото 4
  • Видеорегистратор Hiwatch DS-H308QА (С) - фото 5
  • Видеорегистратор Hiwatch DS-H308QА (С) - фото 6
  • Видеорегистратор Hiwatch DS-H308QА (С) - фото 7
  • Видеорегистратор Hiwatch DS-H308QА (С) - фото 8
  • Видеорегистратор Hiwatch DS-H308QА (С) - фото 9
  • Видеорегистратор Hiwatch DS-H308QА (С) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539745
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеорегистратор
Размеры в упаковке, см
32х24х5
Вес, кг.
1.3

Описание товара Видеорегистратор Hiwatch DS-H308QА (С)

Гибридный видеорегистратор HiWatch DS-H308QA предназначен для апгрейда устаревших аналоговых систем CCTV до мегапиксельного уровня или создания новых комплексов охранного телевидения высокого разрешения в рамках ограниченного бюджета. Устройство позволяет подключить до 8 аналоговых камер разрешением до 4 MP Lite с поддержкой стандартов CVBS, HD-TVI и AHD со встроенными микрофонами и технологией AоC и дополнительно 2 IP-камеру (до 12-ти с полным замещением аналоговых) с разрешением до 6 Мпикс. Компрессия видеопотока с аналоговых HD камер осуществляется видеокодеком H.264/H.264+, H.265/H.265+/H.265 Pro. Поддерживается DualStream и двусторонний звук.

Отзывы о товаре Видеорегистратор Hiwatch DS-H308QА (С)




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеорегистратор
Описание
Гибридный видеорегистратор HiWatch DS-H308QA предназначен для апгрейда устаревших аналоговых систем CCTV до мегапиксельного уровня или создания новых комплексов охранного телевидения высокого разрешения в рамках ограниченного бюджета. Устройство позволяет подключить до 8 аналоговых камер разрешением до 4 MP Lite с поддержкой стандартов CVBS, HD-TVI и AHD со встроенными микрофонами и технологией AоC и дополнительно 2 IP-камеру (до 12-ти с полным замещением аналоговых) с разрешением до 6 Мпикс. Компрессия видеопотока с аналоговых HD камер осуществляется видеокодеком H.264/H.264+, H.265/H.265+/H.265 Pro. Поддерживается DualStream и двусторонний звук.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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