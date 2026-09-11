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Кронштейн для телевизора Buro FL2S черный 15"-29" макс.12кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для телевизора Buro FL2S черный 15"-29" макс.12кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный

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Кронштейн для телевизора Buro FL2S черный 15&quot;-29&quot; макс.12кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 1
Кронштейн для телевизора Buro FL2S черный 15&quot;-29&quot; макс.12кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 2
Кронштейн для телевизора Buro FL2S черный 15&quot;-29&quot; макс.12кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 3
Кронштейн для телевизора Buro FL2S черный 15&quot;-29&quot; макс.12кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 4
Кронштейн для телевизора Buro FL2S черный 15&quot;-29&quot; макс.12кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 5
Кронштейн для телевизора Buro FL2S черный 15&quot;-29&quot; макс.12кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 6
Кронштейн для телевизора Buro FL2S черный 15&quot;-29&quot; макс.12кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 7
Кронштейн для телевизора Buro FL2S черный 15&quot;-29&quot; макс.12кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 8
Кронштейн для телевизора Buro FL2S черный 15&quot;-29&quot; макс.12кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 9
Кронштейн для телевизора Buro FL2S черный 15&quot;-29&quot; макс.12кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 10
Кронштейн для телевизора Buro FL2S черный 15&quot;-29&quot; макс.12кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
15-29
Максимальная нагрузка, кг
12
  • Кронштейн для телевизора Buro FL2S черный 15&quot;-29&quot; макс.12кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Buro FL2S черный 15&quot;-29&quot; макс.12кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Buro FL2S черный 15&quot;-29&quot; макс.12кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 3
  • Кронштейн для телевизора Buro FL2S черный 15&quot;-29&quot; макс.12кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 4
  • Кронштейн для телевизора Buro FL2S черный 15&quot;-29&quot; макс.12кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 5
  • Кронштейн для телевизора Buro FL2S черный 15&quot;-29&quot; макс.12кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 6
  • Кронштейн для телевизора Buro FL2S черный 15&quot;-29&quot; макс.12кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 7
  • Кронштейн для телевизора Buro FL2S черный 15&quot;-29&quot; макс.12кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 8
  • Кронштейн для телевизора Buro FL2S черный 15&quot;-29&quot; макс.12кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 9
  • Кронштейн для телевизора Buro FL2S черный 15&quot;-29&quot; макс.12кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 10
  • Кронштейн для телевизора Buro FL2S черный 15&quot;-29&quot; макс.12кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-65%
690 руб.  1 972 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557650
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100, 75x75
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
15-29
Максимальная нагрузка, кг
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х15х6
Вес, кг.
1.04

Описание товара Кронштейн для телевизора Buro FL2S черный 15"-29" макс.12кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный

Настенный наклонно-поворотный кронштейн для TВ Buro FL2S предназначен для дисплеев с диагональю от 15 до 29 дюймов. Он подходит для телевизоров и мониторов весом до 12 кг. Расстояние от стены, потолка или пола 64-363 мм. Угол наклона +5 до -15 ° . Угол поворота -90/+90 °

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Buro FL2S черный 15"-29" макс.12кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный




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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100, 75x75
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
15-29
Максимальная нагрузка, кг
12
Страна производитель
Китай
Описание
Настенный наклонно-поворотный кронштейн для TВ Buro FL2S предназначен для дисплеев с диагональю от 15 до 29 дюймов. Он подходит для телевизоров и мониторов весом до 12 кг. Расстояние от стены, потолка или пола 64-363 мм. Угол наклона +5 до -15 ° . Угол поворота -90/+90 °
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Buro FL2S черный 15"-29" макс.12кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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