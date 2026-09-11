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Электропила Champion 318-16 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электропила Champion 318-16

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Электропила Champion 318-16 - фото 1
Электропила Champion 318-16 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электропила цепная
  • Электропила Champion 318-16 - фото 1
  • Электропила Champion 318-16 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
4 180 руб.  4 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55585
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Электропила цепная
Размеры в упаковке, см
54х25х21
Вес, кг.
6

Описание товара Электропила Champion 318-16

Электропила Champion 318-16 используется в строительных и садово-парковых работах. Предназначена для работы с деревом. Электрический двигатель не производит вредных выхлопов, благодаря этому инструмент пригоден для работы в закрытых мастерских. Мягкая резиновая накладка на ручке создает комфорт в работе и не допускает соскальзывания инструмента. Небольшой вес и компактные размеры электропилы Champion 318-16 позволяют работать ею в труднодоступных местах с использованием одной руки.

Особенности:

  • Смазка цепи происходит автоматически, что положительно влияет на долговечность пилы;
  • Ручка тормоза цепи расположена так, что всегда находится под рукой - в любой момент пилу можно остановить;
  • Кнопка блокировки выключателя облегчает процесс работы и исключает случайный запуск двигателя;
  • Имеющийся на рукоятке крючок позволяет избавиться от мешающего провода, удобно закрепив его;
  • Процесс заливки масла облегчается наличием широкой горловины масляного бака;
  • Максимальное число оборотов холостого хода составляет 7000 оборотов в минуту;
  • Количество звеньев цепи - 57.

Комплектация:

  • Электропила Champion 318-16;
  • Шина;
  • Цепь;
  • Ключ для регулировки натяжения цепи;
  • Масло для смазки;
  • Чехол;
  • Талон гарантийного обслуживания;
  • Руководство;
  • Упаковка.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita

Отзывы о товаре Электропила Champion 318-16




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Электропила цепная
Описание

Электропила Champion 318-16 используется в строительных и садово-парковых работах. Предназначена для работы с деревом. Электрический двигатель не производит вредных выхлопов, благодаря этому инструмент пригоден для работы в закрытых мастерских. Мягкая резиновая накладка на ручке создает комфорт в работе и не допускает соскальзывания инструмента. Небольшой вес и компактные размеры электропилы Champion 318-16 позволяют работать ею в труднодоступных местах с использованием одной руки.

Особенности:

  • Смазка цепи происходит автоматически, что положительно влияет на долговечность пилы;
  • Ручка тормоза цепи расположена так, что всегда находится под рукой - в любой момент пилу можно остановить;
  • Кнопка блокировки выключателя облегчает процесс работы и исключает случайный запуск двигателя;
  • Имеющийся на рукоятке крючок позволяет избавиться от мешающего провода, удобно закрепив его;
  • Процесс заливки масла облегчается наличием широкой горловины масляного бака;
  • Максимальное число оборотов холостого хода составляет 7000 оборотов в минуту;
  • Количество звеньев цепи - 57.

Комплектация:

  • Электропила Champion 318-16;
  • Шина;
  • Цепь;
  • Ключ для регулировки натяжения цепи;
  • Масло для смазки;
  • Чехол;
  • Талон гарантийного обслуживания;
  • Руководство;
  • Упаковка.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
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Отзывы


Электропила Champion 318-16 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4180 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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