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Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 6500XT 4096Mb GV-R65XTEAGLE-4GD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 6500XT 4096Mb GV-R65XTEAGLE-4GD

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Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 6500XT 4096Mb GV-R65XTEAGLE-4GD - фото 1
Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 6500XT 4096Mb GV-R65XTEAGLE-4GD - фото 2
Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 6500XT 4096Mb GV-R65XTEAGLE-4GD - фото 3
Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 6500XT 4096Mb GV-R65XTEAGLE-4GD - фото 4
Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 6500XT 4096Mb GV-R65XTEAGLE-4GD - фото 5
Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 6500XT 4096Mb GV-R65XTEAGLE-4GD - фото 6
Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 6500XT 4096Mb GV-R65XTEAGLE-4GD - фото 7
Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 6500XT 4096Mb GV-R65XTEAGLE-4GD - фото 8
Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 6500XT 4096Mb GV-R65XTEAGLE-4GD - фото 9
Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 6500XT 4096Mb GV-R65XTEAGLE-4GD - фото 10
Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 6500XT 4096Mb GV-R65XTEAGLE-4GD - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарты
  • Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 6500XT 4096Mb GV-R65XTEAGLE-4GD - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 6500XT 4096Mb GV-R65XTEAGLE-4GD - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 6500XT 4096Mb GV-R65XTEAGLE-4GD - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 6500XT 4096Mb GV-R65XTEAGLE-4GD - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 6500XT 4096Mb GV-R65XTEAGLE-4GD - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 6500XT 4096Mb GV-R65XTEAGLE-4GD - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 6500XT 4096Mb GV-R65XTEAGLE-4GD - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 6500XT 4096Mb GV-R65XTEAGLE-4GD - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 6500XT 4096Mb GV-R65XTEAGLE-4GD - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 6500XT 4096Mb GV-R65XTEAGLE-4GD - фото 10
  • Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 6500XT 4096Mb GV-R65XTEAGLE-4GD - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 554404
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарты
Размеры в упаковке, см
30х22х6
Вес, г.
640

Описание товара Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 6500XT 4096Mb GV-R65XTEAGLE-4GD

GIGABYTE AMD Radeon RX 6500 XT EAGLE на базе революционной архитектуры AMD RDNA 2, обеспечивающую великолепную производительность в играх и поразительную энергоэффективность. Оцени высокий уровень реалистичности благодаря поддержке DirectX 12 Ultimate и AMD FidelityFX. Поддержка Windows 11 AutoHDR позволяет получить невероятную насыщенность и глубину цветов. Функции DirectX Raytracing (DXR) и Variable Rate Shading (VRS) оптимизированы под архитектуру AMD RDNA 2 и производят завораживающее впечатление в играх с высокой частотой кадров.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 6500XT 4096Mb GV-R65XTEAGLE-4GD




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарты
Описание
GIGABYTE AMD Radeon RX 6500 XT EAGLE на базе революционной архитектуры AMD RDNA 2, обеспечивающую великолепную производительность в играх и поразительную энергоэффективность. Оцени высокий уровень реалистичности благодаря поддержке DirectX 12 Ultimate и AMD FidelityFX. Поддержка Windows 11 AutoHDR позволяет получить невероятную насыщенность и глубину цветов. Функции DirectX Raytracing (DXR) и Variable Rate Shading (VRS) оптимизированы под архитектуру AMD RDNA 2 и производят завораживающее впечатление в играх с высокой частотой кадров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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