Top.Mail.Ru
Адаптер UGREEN CM511 (60383) USB-C Multifunction Adapter серый космос купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Адаптер UGREEN CM511 (60383) USB-C Multifunction Adapter серый космос

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Адаптер UGREEN CM511 (60383) USB-C Multifunction Adapter серый космос - фото 1
Адаптер UGREEN CM511 (60383) USB-C Multifunction Adapter серый космос - фото 2
Адаптер UGREEN CM511 (60383) USB-C Multifunction Adapter серый космос - фото 3
Адаптер UGREEN CM511 (60383) USB-C Multifunction Adapter серый космос - фото 4
Адаптер UGREEN CM511 (60383) USB-C Multifunction Adapter серый космос - фото 5
Адаптер UGREEN CM511 (60383) USB-C Multifunction Adapter серый космос - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Адаптер UGREEN CM511 (60383) USB-C Multifunction Adapter серый космос - фото 1
  • Адаптер UGREEN CM511 (60383) USB-C Multifunction Adapter серый космос - фото 2
  • Адаптер UGREEN CM511 (60383) USB-C Multifunction Adapter серый космос - фото 3
  • Адаптер UGREEN CM511 (60383) USB-C Multifunction Adapter серый космос - фото 4
  • Адаптер UGREEN CM511 (60383) USB-C Multifunction Adapter серый космос - фото 5
  • Адаптер UGREEN CM511 (60383) USB-C Multifunction Adapter серый космос - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 543349
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х2
Вес, г.
93

Описание товара Адаптер UGREEN CM511 (60383) USB-C Multifunction Adapter серый космос

USB концентратор Ugreen Premium 6 в 1 (хаб), USB 3.0, HDMI, TF/SD (60383). USB концентратор Ugreen Premium - стильный и портативный компаньон для ваших ноутбуков и USB-C смартфонов. Высокое качество изображения. Сделайте свою жизнь более яркой: отразите или расширьте экран с помощью порта HDMI и напрямую транслируйте видео 4K@60Гц HD или Full HD 1080P на ваш телевизор/монитор. Надежная синхронизация данных. 3 дополнительных порта USB 3.0 поддерживают скорость передачи данных до 5 Гбит/с, подключаются к смартфону, планшету и жесткому диску для легкой и быстрой передачи данных. Высокая скорость считывания. USB концентратор имеет слоты SD/TF и поддерживает одновременное считывание и запись 2 карт памяти, чтобы уберечь вас от хлопот постоянного отключения и повторного подключения. Слот SD: поддержка UHS-I (SD, SDXC, SDHC, RS-MMC). Слот TF: поддержка UHS-I (Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC). Безопасно и надежно. Использование эксклюзивных систем мультизащиты обеспечивает защиту от перегрузки по току, защиту от перенапряжения, защиту от короткого замыкания и защиту от перегрева. Наслаждайтесь новыми впечатлениями. Порт HDMI премиум концентратора Ugreen поддерживает различные разрешения до 4K/60 Гц, 4K/30 Гц и 1080p/60 Гц, включая 1080p, 1080i, 720p и 480p. Зеркальное отображение (Mirror) или расширение экрана в различных разрешениях до 4K/60 Гц через порт HDMI. Совместимость со всеми вашими устройствами, имеющими порт HDMI. Например, компьютеры, ноутбуки, PS5, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и другие. Незаменимые концентраторы HDMI для домашнего и офисного оборудования. Наслаждайтесь играми и фильмами в высоком разрешении.

Отзывы о товаре Адаптер UGREEN CM511 (60383) USB-C Multifunction Adapter серый космос




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
USB концентратор Ugreen Premium 6 в 1 (хаб), USB 3.0, HDMI, TF/SD (60383). USB концентратор Ugreen Premium - стильный и портативный компаньон для ваших ноутбуков и USB-C смартфонов. Высокое качество изображения. Сделайте свою жизнь более яркой: отразите или расширьте экран с помощью порта HDMI и напрямую транслируйте видео 4K@60Гц HD или Full HD 1080P на ваш телевизор/монитор. Надежная синхронизация данных. 3 дополнительных порта USB 3.0 поддерживают скорость передачи данных до 5 Гбит/с, подключаются к смартфону, планшету и жесткому диску для легкой и быстрой передачи данных. Высокая скорость считывания. USB концентратор имеет слоты SD/TF и поддерживает одновременное считывание и запись 2 карт памяти, чтобы уберечь вас от хлопот постоянного отключения и повторного подключения. Слот SD: поддержка UHS-I (SD, SDXC, SDHC, RS-MMC). Слот TF: поддержка UHS-I (Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC). Безопасно и надежно. Использование эксклюзивных систем мультизащиты обеспечивает защиту от перегрузки по току, защиту от перенапряжения, защиту от короткого замыкания и защиту от перегрева. Наслаждайтесь новыми впечатлениями. Порт HDMI премиум концентратора Ugreen поддерживает различные разрешения до 4K/60 Гц, 4K/30 Гц и 1080p/60 Гц, включая 1080p, 1080i, 720p и 480p. Зеркальное отображение (Mirror) или расширение экрана в различных разрешениях до 4K/60 Гц через порт HDMI. Совместимость со всеми вашими устройствами, имеющими порт HDMI. Например, компьютеры, ноутбуки, PS5, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и другие. Незаменимые концентраторы HDMI для домашнего и офисного оборудования. Наслаждайтесь играми и фильмами в высоком разрешении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер UGREEN CM511 (60383) USB-C Multifunction Adapter серый космос - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...