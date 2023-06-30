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Видеокамера IP TP-Link Tapo C310 3.89-3.89мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера IP TP-Link Tapo C310 3.89-3.89мм

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Видеокамера IP TP-Link Tapo C310 3.89-3.89мм - фото 1
Видеокамера IP TP-Link Tapo C310 3.89-3.89мм - фото 2
Видеокамера IP TP-Link Tapo C310 3.89-3.89мм - фото 3
Видеокамера IP TP-Link Tapo C310 3.89-3.89мм - фото 4
Видеокамера IP TP-Link Tapo C310 3.89-3.89мм - фото 5
Видеокамера IP TP-Link Tapo C310 3.89-3.89мм - фото 6
Видеокамера IP TP-Link Tapo C310 3.89-3.89мм - фото 7
Видеокамера IP TP-Link Tapo C310 3.89-3.89мм - фото 8
Видеокамера IP TP-Link Tapo C310 3.89-3.89мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2304х1296
ИК подсветка
да
Микрофон
да
  • Видеокамера IP TP-Link Tapo C310 3.89-3.89мм - фото 1
  • Видеокамера IP TP-Link Tapo C310 3.89-3.89мм - фото 2
  • Видеокамера IP TP-Link Tapo C310 3.89-3.89мм - фото 3
  • Видеокамера IP TP-Link Tapo C310 3.89-3.89мм - фото 4
  • Видеокамера IP TP-Link Tapo C310 3.89-3.89мм - фото 5
  • Видеокамера IP TP-Link Tapo C310 3.89-3.89мм - фото 6
  • Видеокамера IP TP-Link Tapo C310 3.89-3.89мм - фото 7
  • Видеокамера IP TP-Link Tapo C310 3.89-3.89мм - фото 8
  • Видеокамера IP TP-Link Tapo C310 3.89-3.89мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 800 руб. 
Начислим 671 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 542458
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеокамера IP TP-Link Tapo C310 3.89-3.89мм
6 800 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2304х1296
ИК подсветка
да
Тип корпуса
кубическая
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
20х19х10
Вес, кг.
11.3

Описание товара Видеокамера IP TP-Link Tapo C310 3.89-3.89мм

Оснащенная 3-мегапиксельной матрицей IP-камера TP-LINK Tapo C310 универсальна с точки зрения выбора места установки. Устройство, соответствующее степени защиты IP66, защищено от пыли и осадков. Это дает возможность эксплуатировать камеру вне зданий. Универсальна модель и по способу подключения. Камера может задействовать для передачи информации Wi-Fi и Ethernet. Устройство гарантированно сохраняет работоспособность при температуре воздуха от -20 до 45C и относительной влажности от 10 до 90 %. Камера TP-LINK Tapo C310 поддерживает разрешение до 2304x1296. Максимальная частота кадров 15 кадров в секунду. Конструкцией устройства предусмотрены микрофон и динамик. Поддерживается функция ночной съемки, реализованная благодаря ИК-подсветке, дальность действия которой составляет 30 м. Дистанционное взаимодействие с устройством осуществляется с помощью мобильного приложения Tapo. В комплектацию камеры входят водонепроницаемая прокладка, водонепроницаемые крепления для кабеля, крепеж, руководство по быстрой настройке, адаптер питания и монтажный шаблон.

Отзывы о товаре Видеокамера IP TP-Link Tapo C310 3.89-3.89мм

30.06.2023
Сергей

Достоинства:
Простота настройки, хорошая картинка, очень удобное не глючащее приложение, поддержка ONVIF/RTSP, стабильная работа

Недостатки:
В моем сценарии использования нет, да и вообще их наверное в принципе особо нету. Микрофон такой себе, но он мне не особо нужен =) Ну и можно было бы и 25 кадров в секунду прикрутить вместо 15

Комментарий:
В целом считаю очень хорошая камера получилась, все стабильно работает и никаких танцев с бубном как у продукции на букву "X" =)



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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2304х1296
ИК подсветка
да
Тип корпуса
кубическая
Микрофон
да
Описание
Оснащенная 3-мегапиксельной матрицей IP-камера TP-LINK Tapo C310 универсальна с точки зрения выбора места установки. Устройство, соответствующее степени защиты IP66, защищено от пыли и осадков. Это дает возможность эксплуатировать камеру вне зданий. Универсальна модель и по способу подключения. Камера может задействовать для передачи информации Wi-Fi и Ethernet. Устройство гарантированно сохраняет работоспособность при температуре воздуха от -20 до 45C и относительной влажности от 10 до 90 %. Камера TP-LINK Tapo C310 поддерживает разрешение до 2304x1296. Максимальная частота кадров 15 кадров в секунду. Конструкцией устройства предусмотрены микрофон и динамик. Поддерживается функция ночной съемки, реализованная благодаря ИК-подсветке, дальность действия которой составляет 30 м. Дистанционное взаимодействие с устройством осуществляется с помощью мобильного приложения Tapo. В комплектацию камеры входят водонепроницаемая прокладка, водонепроницаемые крепления для кабеля, крепеж, руководство по быстрой настройке, адаптер питания и монтажный шаблон.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
30.06.2023
Сергей

Достоинства:
Простота настройки, хорошая картинка, очень удобное не глючащее приложение, поддержка ONVIF/RTSP, стабильная работа

Недостатки:
В моем сценарии использования нет, да и вообще их наверное в принципе особо нету. Микрофон такой себе, но он мне не особо нужен =) Ну и можно было бы и 25 кадров в секунду прикрутить вместо 15

Комментарий:
В целом считаю очень хорошая камера получилась, все стабильно работает и никаких танцев с бубном как у продукции на букву "X" =)


Видеокамера IP TP-Link Tapo C310 3.89-3.89мм - купить по цене 6800 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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