Видеокамера IP Aqara Hub G3 3.6-3.6мм (CH-H03)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2304x1296
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 542411
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Характеристики
Бренд
Aqara
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2304x1296
Тип корпуса
шарообразная
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
130
Описание товара Видеокамера IP Aqara Hub G3 3.6-3.6мм (CH-H03)
Благодаря мощному нейронному процессору G3 распознает лица и жесты. Например, Вы покажете в объектив «OK» и запустится автоматизация. Включится кондиционер или свет. Также, распознав лицо, устройство может включить уникальную автоматизацию именно для Вас. В камеру встроен ИК-порт как и в Hub M2. Вы сможете сделать умными все устройства, которые управляются с ИК-пульта управления. Например, кондиционеры, аудиосистемы, телевизоры и др. Более того, все ИК-автоматизации локальны и будут работать даже без подключения к Интернету.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Aqara
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2304x1296
Тип корпуса
шарообразная
Микрофон
да
Благодаря мощному нейронному процессору G3 распознает лица и жесты. Например, Вы покажете в объектив «OK» и запустится автоматизация. Включится кондиционер или свет. Также, распознав лицо, устройство может включить уникальную автоматизацию именно для Вас. В камеру встроен ИК-порт как и в Hub M2. Вы сможете сделать умными все устройства, которые управляются с ИК-пульта управления. Например, кондиционеры, аудиосистемы, телевизоры и др. Более того, все ИК-автоматизации локальны и будут работать даже без подключения к Интернету.
Видеокамера IP Aqara Hub G3 3.6-3.6мм (CH-H03) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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