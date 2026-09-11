Top.Mail.Ru
Видеокамера IP Триколор SCI-1 2.8-2.8мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокамера IP Триколор SCI-1 2.8-2.8мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокамера IP Триколор SCI-1 2.8-2.8мм - фото 1
Видеокамера IP Триколор SCI-1 2.8-2.8мм - фото 2
Видеокамера IP Триколор SCI-1 2.8-2.8мм - фото 3
Видеокамера IP Триколор SCI-1 2.8-2.8мм - фото 4
Видеокамера IP Триколор SCI-1 2.8-2.8мм - фото 5
Видеокамера IP Триколор SCI-1 2.8-2.8мм - фото 6
Видеокамера IP Триколор SCI-1 2.8-2.8мм - фото 7
Видеокамера IP Триколор SCI-1 2.8-2.8мм - фото 8
Видеокамера IP Триколор SCI-1 2.8-2.8мм - фото 9
Видеокамера IP Триколор SCI-1 2.8-2.8мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Микрофон
да
  • Видеокамера IP Триколор SCI-1 2.8-2.8мм - фото 1
  • Видеокамера IP Триколор SCI-1 2.8-2.8мм - фото 2
  • Видеокамера IP Триколор SCI-1 2.8-2.8мм - фото 3
  • Видеокамера IP Триколор SCI-1 2.8-2.8мм - фото 4
  • Видеокамера IP Триколор SCI-1 2.8-2.8мм - фото 5
  • Видеокамера IP Триколор SCI-1 2.8-2.8мм - фото 6
  • Видеокамера IP Триколор SCI-1 2.8-2.8мм - фото 7
  • Видеокамера IP Триколор SCI-1 2.8-2.8мм - фото 8
  • Видеокамера IP Триколор SCI-1 2.8-2.8мм - фото 9
  • Видеокамера IP Триколор SCI-1 2.8-2.8мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
3 140 руб.  5 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 507695
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Триколор
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
нестандартная
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
2х2х1
Вес, г.
307

Описание товара Видеокамера IP Триколор SCI-1 2.8-2.8мм

Домашняя IP камера Триколор SCI-1 позволяет организовать видеонаблюдение в помещении без покупки дополнительного оборудования. Все, что вам нужно, — это скачать приложение «Триколор Видеонаблюдение» и подключить камеру к Wi-Fi.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Триколор SCI-1 2.8-2.8мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Триколор
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
нестандартная
Микрофон
да
Описание
Домашняя IP камера Триколор SCI-1 позволяет организовать видеонаблюдение в помещении без покупки дополнительного оборудования. Все, что вам нужно, — это скачать приложение «Триколор Видеонаблюдение» и подключить камеру к Wi-Fi.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера IP Триколор SCI-1 2.8-2.8мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...