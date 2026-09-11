Видеокамера IP Триколор SCI-1 2.8-2.8мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%3 140 руб. 5 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 507695
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Характеристики
Бренд
Триколор
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
нестандартная
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
2х2х1
Вес, г.
307
Описание товара Видеокамера IP Триколор SCI-1 2.8-2.8мм
Домашняя IP камера Триколор SCI-1 позволяет организовать видеонаблюдение в помещении без покупки дополнительного оборудования. Все, что вам нужно, — это скачать приложение «Триколор Видеонаблюдение» и подключить камеру к Wi-Fi.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
Триколор
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
нестандартная
Микрофон
да
Домашняя IP камера Триколор SCI-1 позволяет организовать видеонаблюдение в помещении без покупки дополнительного оборудования. Все, что вам нужно, — это скачать приложение «Триколор Видеонаблюдение» и подключить камеру к Wi-Fi.
Видеокамера IP Триколор SCI-1 2.8-2.8мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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