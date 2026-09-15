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Доска знаний-мольберт "Растущий" со счетами, макс.выс. 107,5 см М2/СФ2 желто-красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Доска знаний-мольберт "Растущий" со счетами, макс.выс. 107,5 см М2/СФ2 желто-красный

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Доска знаний-мольберт &quot;Растущий&quot; со счетами, макс.выс. 107,5 см М2/СФ2 желто-красный - фото 1
Доска знаний-мольберт &quot;Растущий&quot; со счетами, макс.выс. 107,5 см М2/СФ2 желто-красный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мольберт
  • Доска знаний-мольберт &quot;Растущий&quot; со счетами, макс.выс. 107,5 см М2/СФ2 желто-красный - фото 1
  • Доска знаний-мольберт &quot;Растущий&quot; со счетами, макс.выс. 107,5 см М2/СФ2 желто-красный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
2 820 руб.  3 723 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 540771
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Доска знаний-мольберт "Растущий" со счетами, макс.выс. 107,5 см М2/СФ2 желто-красный
2 820 руб. -24%
3 723 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nika
Тип товара
Мольберт
Высота max
1075
Высота min
735
Растущий
да
Высота индивидуальной упаковки
7 см
Ширина индивидуальной упаковки
55 см
Глубина индивидуальной упаковки
77.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.49х0.55х0.08
Вес, кг.
7.5

Описание товара Доска знаний-мольберт "Растущий" со счетами, макс.выс. 107,5 см М2/СФ2 желто-красный

Детский мольберт Nika — это удачное решение для маленьких художников, который будет расти вместе с ребёнком. Регулируемая высота от 735 до 1075 см позволяет легко подстроить его под любой возраст, поэтому малышам будет удобно рисовать и играть на любимом мольберте не один год. Благодаря опции «растущий» мольберт прослужит долго и всегда будет соответствовать росту ребёнка.



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Отзывы о товаре Доска знаний-мольберт "Растущий" со счетами, макс.выс. 107,5 см М2/СФ2 желто-красный




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Характеристики
Бренд
Nika
Тип товара
Мольберт
Высота max
1075
Высота min
735
Растущий
да
Высота индивидуальной упаковки
7 см
Ширина индивидуальной упаковки
55 см
Глубина индивидуальной упаковки
77.5
Страна производитель
Китай
Описание
Детский мольберт Nika — это удачное решение для маленьких художников, который будет расти вместе с ребёнком. Регулируемая высота от 735 до 1075 см позволяет легко подстроить его под любой возраст, поэтому малышам будет удобно рисовать и играть на любимом мольберте не один год. Благодаря опции «растущий» мольберт прослужит долго и всегда будет соответствовать росту ребёнка.


Смотрите также: Детские мольберты
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Доска знаний-мольберт "Растущий" со счетами, макс.выс. 107,5 см М2/СФ2 желто-красный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2820 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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